Cosa farà il commissario europeo per l'industria della difesa?

Al nuovo membro dell'esecutivo europeo spetterà il difficile compito di unire e rafforzare un settore altamente frammentato

PUBBLICITÀ

Ursula von der Leyen ha promesso di creare un commissario per la Difesa come parte dei suoi piani per un secondo mandato alla guida della Commissione europea. Chiunque sia, avrà il difficile compito di compattare un settore la cui crescita è stata a lungo frammentata.

I piani per unificare le regole del mercato unico si scontrano sempre con un muro di opposizione da parte dei Paesi che ci rimetterebbero, ancora di più in questo settore delicato e in gran parte nazionale.

Molti sostengono che sia l'unico modo per costruire la nascente industria dell'Ue e garantire la sicurezza del blocco, soprattutto in un momento in cui c'è una guerra alle porte dell'Ue e in cui il sostegno degli Stati Uniti potrebbe venire meno.

Molti politici ammettono che l'Europa, da tempo abituata a lesinare sulle spese militari, deve alzare il tiro dopo la guerra in Ucraina. Dal 1999 al 2021 la spesa combinata per la difesa nel blocco è aumentata del 20%, mentre quella della Russia è aumentata del 300% e quella della Cina del 600%, ha dichiarato von der Leyen in un manifesto politico pubblicato il 18 luglio.

L'industria dell'Ue però non è abbastanza forte neanche per soddisfare questa debole domanda: la maggior parte delle acquisizioni nel settore della difesa da parte degli Stati membri avviene ancora al di fuori dell'Europa. Il mercato globale è dominato dalle aziende statunitensi. In testa, tra le aziende europee, c'è la britannica BAE Systems, il cui fatturato nel settore della difesa è quasi il doppio di quello della sua più vicina rivale europea, l'italiana Leonardo.

Ciò lascia diverse lacune nella catena di approvvigionamento. In un articolo di marzo per il Carnegie Endowment for International Peace, l'analista Sophia Besch ha sottolineato che munizioni e sorveglianza sono due settori in cui l'Ue è carente.

Le politiche per risolvere il problema sono complesse. Se l'Ue è normalmente responsabile dell'unificazione dei mercati nazionali, la politica militare è gelosamente custodita dalle capitali. Un sistema di veti degli Stati membri permette ai Paesi scettici come l'Ungheria di bloccare le decisioni di Bruxelles in materia di difesa, compreso il sostegno all'Ucraina.

Tutto ciò mette l'Ue in una situazione difficile, nonostante alcune cooperazioni e fusioni, ha dichiarato a Euronews Dylan Macchiarini Crosson del Centro per gli studi di politica europea. "La base industriale della difesa dell'Ue è incredibilmente frammentata al momento - dice Crosson -. Le aziende europee rispondono ancora in larga misura alle esigenze di un solo cliente nazionale: il loro ministero della Difesa".

La sua analisi è condivisa dai politici a Bruxelles. "Non ci sono abbastanza fondi, non c'è abbastanza pianificazione coordinata e non c'è un vero mercato unico per le industrie della difesa - ha dichiarato l'europarlamentare Nathalie Loiseau (Francia/Renew Europe) -. Non possiamo continuare con l'attuale stato di cose".

Compito difficile

Risolvere questi problemi sarà un compito difficile per il nuovo luogotenente di von der Leyen. Un'opzione è quella di attingere al bilancio dell'Ue, che ammonta a circa 170 miliardi di euro all'anno: la presidente della Commissione ha promesso di rivederlo.

In una strategia presentata a marzo la Commissione si è impegnata a mobilitare investimenti nel settore della difesa per un valore di 1,5 miliardi di euro in tre anni, ma l'industria ha trovato questa cifra insoddisfacente.

"Gli aumenti di bilancio che vediamo attualmente non sono al livello necessario per garantire che l'Europa possa difendersi", dato il tempo necessario per colmare le "enormi" lacune di capacità, ha dichiarato Burkard Schmitt di ASD Europe a Euronews.

"L'industria è alla ricerca di una migliore pianificazione e di maggiori fondi - ha aggiunto Schmitt, direttore del gruppo di pressione responsabile dei settori della difesa e della sicurezza -. Per essere più efficienti e ridurre i costi sarebbe importante che gli Stati membri allineassero e sincronizzassero le loro esigenze. Mancano ancora chiarezza, visibilità e affidabilità in vista del futuro".

Proiettili e obici

Un modo per farlo è attuare qualcosa in cui l'Ue è di solito piuttosto brava: stabilire standard tramite regolamenti. Secondo Crosson in Europa le norme esistenti vengono spesso ignorate. Ciò significa, ad esempio, che l'Ucraina potrebbe ricevere attrezzature non pronte all'uso, come proiettili che non funzionano con gli obici.

"L'Ue dovrebbe continuare a usare la sua forza normativa per svolgere un ruolo in questo campo", ha detto Crosson. Ma anche questo potrebbe rivelarsi difficile secondo Sascha Ostanina, policy fellow del Centro Jacques Delors.

PUBBLICITÀ

"I principali produttori di difesa in Europa - Germania, Francia e Italia - sarebbero lieti di ricevere maggiori ordini - ha detto Ostanina -. Tuttavia, questo squilibrio produttivo svantaggia gli altri Stati membri".

Anche i sussidi di Bruxelles, secondo l'esperta, non sempre funzionano per convincere i governi nazionali riluttanti. In molti casi "gli Stati membri dell'Ue preferiscono intraprendere i loro progetti di difesa bilateralmente o trilateralmente per evitare l'onere aggiuntivo del coordinamento dell'Ue".

Comprare europeo?

Una sfida politica importante per il nuovo commissario alla Difesa sarà la misura in cui le esigenze dell'Ue dovranno essere soddisfatte da fonti interne. In base alla recente strategia dell'Ue l'obiettivo è che il 35% della spesa per la difesa provenga dall'interno del blocco entro il 2030. Si tratta di una cifra relativamente modesta, ma che rappresenta un aumento significativo rispetto al 22% registrato subito dopo l'invasione russa.

Ci sono chiare ragioni per cui l'Europa vuole rafforzare la propria industria, non ultimo il rischio di una seconda amministrazione Trump negli Stati Uniti, che potrebbe indebolire l'impegno degli Usa nei confronti della Nato. "Affidarsi ai sistemi di armamento statunitensi è stato possibile una volta, subito dopo l'invasione su larga scala da parte della Russia, ma sarebbe imprudente per gli europei usare di nuovo questa stampella", ha detto Crosson.

PUBBLICITÀ

I contribuenti sono anche più propensi a sostenere le spese che favoriscono i posti di lavoro europei. "In un mondo in cui i grandi operatori favoriscono le proprie industrie della difesa, dovremmo smettere di essere ingenui e costruire una preferenza europea", ha detto Loiseau, ma questo non dovrebbe essere necessariamente limitato all'Ue.

"Dobbiamo immaginare coalizioni ad hoc di persone capaci e volenterose per aumentare e rafforzare la difesa europea - ha detto Loiseau -. Queste coalizioni dovrebbero includere Paesi come il Regno Unito e la Norvegia".

Secondo alcuni analisti il nuovo commissario europeo per la difesa dovrà soprattutto essere paziente. "Dopo decenni di investimenti insufficienti e di ridimensionamento delle capacità produttive, questo adeguamento non può avvenire da un giorno all'altro - ha detto Schmitt -. Sarebbe saggio fare un'attenta valutazione per determinare per quali capacità possiamo accettare di dipendere da fonti non europee e per quali invece dovremmo affidarci a produttori europei".