Grand Prix di judo di Zagabria, brillano gli astri nascenti

A Zagabria, in Croazia, in occasione della prima giornata del Grand Prix di judo, a brillare sono stati soprattutto alcuni volti nuovi

La bellissima Zagabria, nel cuore della Croazia, rappresenta una delle tappe di maggiore importanza del World tour di judo. Anche quest'anno, la città europea si è trasformata nel palcoscenico del Grand Prix, occasione per i numerosi campioni arrivati da tutto il mondo per mettere in mostra le proprie abilità.

Alcuni judoka croati sono stati premiati prima delle gare, con un riconoscimento speciale per la prima campionessa olimpica croata, Barbara Matic. A consegnare i premi sono stati Sanda Corak, presidente della Federazione croata di judo, e Nikolina Klaic, rappresentante della lotteria nazionale croata.

Nei -48 kg, la giapponese Koga Wakana ha portato a casa la medaglia d'oro dopo aver sconfitto la kazaka Galiya Tynbayeva. Un ouchi-gari le ha fatto ottenere un waza-ari, seguito poi da un waza-ari-awasete-ippon. Il direttore degli arbitri dell'IJF Armen BAGDASAROV ha consegnato le medaglie.

Il kazako Sherzod Davlatov ha raggiunto un traguardo straordinario nei -60 kg, conquistando il suo primo oro in un Grand Prix, grazie ad un impressionante ashi-waza, seguito da una presa che gli sono valsi un waza-ari-awasete-ippon. Una grande vittoria per l'atleta kazako. A consegnare le medaglie è stato il direttore didattico e degli allenatori dell'IJF, Mohammed MERIDJA. “L'organizzazione qui in Croazia è straordinaria, perciò voglio ringraziare Zagabria!”, ha commentato Davlatov.

La testa di serie numero uno nella categoria -52 kg, la giapponese Kisumi Omori, ha dimostrato la sua eccezionale abilità conquistando la terza medaglia d'oro nel World Judo tour. La vittoria è stata ottenuta con una presa eseguita in modo magistrale. Il direttore sportivo dell'IJF Vladimir BARTA ha consegnato le medaglie.

Nei -66 kg è stato Zhanarys Rakhmetkali a conquistare la sua prima medaglia d'oro nel Grand Prix. Un ottimo sode-tsurikomi-goshi gli è valso un ippon e la vittoria finale Il direttore degli arbitri della Federazione Internazionale di Judo, Florin Daniel Lascau, ha consegnato le medaglie.

Ad aggiungere un altro titolo alla sua collezione, dopo un incontro molto combattuto, è stata la francese Faiza Mokdar, che con un waza-ari nel Golden score ha conquistato l'oro a Zagabria nei -57 kg, dopo quello nel Grand Slam di Parigi di febbraio. “L'organizzazione è molto buona qui, tutto funziona bene. La mia avversaria era molto motivata perché è il suo Paese”, ha commentato la judoka transalpina. La campionessa olimpica, due volte campionessa mondiale e campionessa europea Barbara Matic ha consegnato le medaglie.

È stata una giornata entusiasmante per il judo croato, con molti giovani judoka che hanno mostrato il loro talento e si sono guadagnati l'ammirazione e il rispetto dei tanti tifosi presenti. Zagabria è stata la cornice perfetta per l'agguerrita competizione di oggi. L'appuntamento è per domani, sabato 14 settembre, per una seconda giornata di passione e abilità.