Neve, aurora boreale, renne e la suggestione di Babbo Natale. A Glommersträsk in Lapponia ci sono solo 23 bambini. Per non chiudere la scuola locale, la città offre incentivi per trasferirsi

Se amate la natura e l'avventura, ma siete anche in cerca di una nuova vita, una cittadina nel nord della Svezia offre incentivi alle famiglie che decidono di trasferirsi in Lapponia.

Glommersträsk è sempre stato un paradiso per gli appassionati di sport all'aria aperta. Eppure la popolazione è in forte calo e il numero di bambini in età scolare si è abbassato negli ultimi decenni, mettendo la scuola primaria locale a rischio di chiusura.

Nel villaggio vivono infatti solo 200 persone (appena 23 in età scolastica) rispetto alle mille del 1950. La scuola superiore ha già chiuso i battenti nel 2009 dopo che il numero di studenti è sceso a 18 (il minimo permesso è 25).

Per scongiurare una chiusura ulteriore che costringerebbe i bambini a un viaggio di 40 chilometri verso la città di Arvidsjaur, le autorità stanno sperimentando dunque un programma di ripopolamento che è stato ampiamente utilizzato in altri Paesi europei, dalla Spagna all'Italia con le case in vendita a un euro in alcuni borghi semi-abbandonati.

Da noi non mancano, infatti, problemi del genere. La vicenda è stata raccontata anche al cinema quest'anno dal film Un mondo a parte, di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, ambientato sulle montagne dell'Abruzzo.

Quanto paga la Lapponia svedese per trasferirsi?

La città della Lapponia (regione geografica e culturale tra Svezia, Finlandia, Norvegia e Russia) pagherà 875 euro (10mila corone) a famiglia per cominciare una nuova vita in Svezia. L'iniziativa è di un'organizzazione locale, Glommersbygdens Framtid (Il futuro di Glommersbygden) è rivolta alle prime cinque famiglie che si trasferiranno lì.

Per concorrere al sussidio, il nucleo familiare deve comprendere figli dai 6 ai 15 anni e frequentare la scuola elementare locale Parkskolan per almeno un anno accademico.

L'organizzazione promotrice s'impegna ad aiutare le famiglie a trovare un alloggio e a stilare un elenco di opportunità di lavoro nella zona. I cittadini extracomunitari possono presentare domanda, ma devono prima ottenere un permesso di soggiorno svedese.

Perché vivere a Glommersträsk?

Glommersträsk è circondata da una natura incontaminata e da alcune opportunità

Il polo tecnologico di Skellefteå è a circa un'ora di macchina, mentre Luleå, una città costiera con un museo e delle spiagge, è raggiungibile in due ore. La zona conta su tre piccoli aeroporti con collegamenti con altri Paesi europei, tra cui Germania e Francia.

Parlando al quotidiano svedese Dagens Nyheter, un portavoce di Glommersbygdens Framtid ha descritto Glommersträsk come "un luogo sicuro dove i tuoi figli possono crescere in una bella comunità", aggiungendo che il programma in contanti (a dire la verità esiguo) è "l'occasione della vita".

Il gruppo afferma che una famiglia ha già fatto domanda per partecipare al programma e un'altra si è appena trasferita in città con i bambini che frequenteranno la scuola elementare. "Incrociamo le dita affinché ce ne siano altri", hanno dichiarato il portavoce al quotidiano.