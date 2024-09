Di Euronews Agenzie: AP

I commenti di Starmer arrivano mentre Stati Uniti e Regno Unito si preparando a dare il via libera all'Ucraina a utilizzare missili Storm Shadow, in parte di fabbricazione britannica, per colpire obiettivi più profondi all'interno della Russia

PUBBLICITÀ

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che è Vladimir Putin ad aver iniziato la guerra in Ucraina e che quindi può porvi fine in qualsiasi momento.

Parlando ai giornalisti su un aereo diretto a Washington per un colloquio con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Starmer ha ribadito il diritto dell'Ucraina all'autodifesa. "La Russia ha iniziato questo conflitto, ha invaso illegalmente l'Ucraina. La Russia può porre fine a questo conflitto immediatamente", ha dichiarato.

Il premier affermato che il Regno Unito ha fornito "addestramento e competenze" per aiutare l'Ucraina a respingere le truppe russe e ha detto che si è recato da Biden perché "ci sono ovviamente ulteriori discussioni da fare sulla natura di queste competenze".

Questi commenti arrivano un giorno dopo che il quotidiano britannico The Guardian ha riferito che gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno deciso a porte chiuse di consentire all'Ucraina di utilizzare missili Storm Shadow, in parte di fabbricazione britannica, per colpire obiettivi più profondi all'interno della Russia. La notizia non è stata ancora confermata da Londra e Washington.

Vladimir Putin Alexei Danichev/Sputnik

Putin: "Con via libera a missili a lungo raggio partecipazione diretta della Nato"

Ma giovedì il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che se all'Ucraina venisse permesso di utilizzare missili a lungo raggio forniti dall'Occidente per colpire obiettivi all'interno della Russia, ciò verrebbe interpretato come una partecipazione diretta dei Paesi della Nato al conflitto.

Le armi di precisione a lungo raggio occidentali possono essere utilizzate solo con i dati dei servizi segreti provenienti dai satelliti della Nato e con le assegnazioni di volo inserite dal personale militare della Nato, ha affermato.

"Si tratta di una partecipazione diretta e questo, ovviamente, cambia in modo significativo l'essenza stessa, la natura stessa del conflitto. Ciò significa che i Paesi della Nato, gli Stati Uniti e i Paesi europei stanno combattendo contro la Russia", ha detto Putin.

"E se è così, allora, tenendo conto del cambiamento dell'essenza stessa di questo conflitto, prenderemo le decisioni appropriate in base alle minacce che si creeranno per noi".

Allerta nei Paesi baltici per i droni russi

Sempre giovedì, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev i leader degli Stati baltici.

Secondo il servizio stampa del presidente, le parti hanno discusso il rafforzamento della cooperazione militare e tecnica durante l'incontro con il primo ministro lettone Evika Sillina.

"Affrontiamo attacchi ibridi quasi ogni giorno dalla Bielorussia; ora i droni sorvolano il nostro Paese, quindi siamo qui per imparare anche da voi", ha detto Sillina a Zelenskyy durante l'incontro.

Il presidente lituano Gitanas Nausėda ha detto a Zelensky che l'Occidente deve "allontanare" le linee rosse e permettere all'Ucraina di usare le armi fornite dall'Occidente contro obiettivi militari in territorio russo.

"Prima capiremo che dobbiamo allontanare quelle linee rosse che abbiamo tracciato troppe volte nella nostra testa, prima arriverà la vittoria dell'Ucraina", ha detto Nausėda.

L'assistenza militare è stata anche all'ordine del giorno durante l'incontro con il presidente dell'Estonia, Alar Karis.

Un agente di polizia guarda un veicolo della Croce Rossa in fiamme, distrutto da un attacco russo nella regione di Donetsk, 12 settembre 2024 AP/AP

"Apprezziamo la decisione dell'Estonia di destinare ogni anno lo 0,25% del Pil alle esigenze di difesa dell'Ucraina", ha scritto Zelensky sui suoi social media dopo l'incontro con Karis.

PUBBLICITÀ

Ma se da un lato Zelensky ha continuato a chiedere agli alleati occidentali il permesso di usare le armi da loro fornite per colpire all'interno della Russia, dall'altro ha affermato che per porre fine alla guerra in Ucraina il mondo deve affrontare alcune domande scomode.

"È molto facile condannare un razzo russo che vola verso la nostra scuola. Ma non è altrettanto facile ammettere che questo razzo può avere parti provenienti dall'America, dall'Europa, dall'Asia, da qualsiasi parte del mondo", ha dichiarato in occasione del quarto First Ladies and Gentlemen Summit di Kiev.