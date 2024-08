Ecco la nuova Commissione europea

Di Euronews

Dalle star dei reality ai campioni di pallavolo, Euronews presenta i 27 alti funzionari che probabilmente guideranno l'esecutivo dell'Ue nei prossimi cinque anni

Ursula von der Leyen è stata rieletta per un secondo mandato come presidente della Commissione europea - ma cosa sappiamo dei 26 luogotenenti che serviranno sotto di lei?

Gli Stati membri dell'Ue hanno avuto tempo fino al 30 agosto per dire chi vogliono proporre come Commissario.

Non tutti l'hanno ancora fatto e le turbolenze politiche in Belgio e Bulgaria comportano un probabile ritardo. Ursula von der Leyen potrebbe opporsi ad alcune scelte maschili, dato che vuole raggiungere un equilibrio di genere.

Quando a metà settembre si conoscerà la rosa definitiva, si assegneranno i portafogli e si sottoporranno alla conferma del Parlamento europeo.

Questo potrebbe rivelarsi complicato, non da ultimo per coloro che non sembrano avere molta esperienza (si pensi al 35enne maltese Glenn Micaleff), o peggio ancora per coloro che in passato sono stati sorpresi a definire "idioti" gli eurodeputati (Olivér Várhelyi, ungherese).

Ma coloro che ce la faranno saranno responsabili di alcune questioni importanti, dalla protezione dell'ambiente al sostegno all'Ucraina.

Da avvocati a linguisti, da star dei reality TV a campioni di pallavolo, diamo un'occhiata ai curriculum delle personalità che potrebbero plasmare la politica dell'Ue nei cinque anni a venire. Cliccate sui candidati per saperne di più:

