Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il nuovo gruppo, chiamato Europa delle Nazioni Sovrane, diventa immediatamente la forza più radicale della destra nel Parlamento europeo

Un nuovo gruppo di estrema destra si è formato al Parlamento europeo con il nome di "Europa delle Nazioni Sovrane" (ESN), riunendo partiti controversi che fino ad oggi non avevano affiliazione politica a causa del carattere radicale delle loro idee.

La formazione comprende 25 eurodeputati provenienti da otto Stati membri, sufficienti per costituire un gruppo formale nell'emiciclo ed evitare la categoria dei non iscritti, che riduce notevolmente la rilevanza e il tempo di parola dei legislatori.

La sua composizione e il suo nome sono stati annunciati mercoledì pomeriggio dopo una riunione costitutiva a Bruxelles, ponendo fine a giorni di speculazioni crescenti. La notizia arriva solo due giorni dopo la nascita dei Patrioti per l'Europa di Viktor Orbán e consolida la riconfigurazione delle forze di estrema destra dopo le elezioni di giugno.

Uniti dall'opposizione al mainstream

Nonostante la loro natura variegata, gli otto partiti dell'ESN sono uniti da una rabbiosa opposizione alla gestione dell'immigrazione, al Green Deal, al progressismo sociale e all'assistenza militare all'Ucraina, che li pone in rotta di collisione con il mainstream.

Inoltre, tutti contestano il progetto di integrazione europea, in base al quale i Paesi delegano alcune delle loro competenze a istituzioni sovranazionali per costruire un'unione politica ed economica. Da qui l'importanza del termine "sovranità" nel titolo.

L'Europa delle nazioni sovrane è composta da:

Alternativa per la Germania (AfD): 14 eurodeputati

Confederazione polacca: 3 eurodeputati

Rinascita della Bulgaria: 3 eurodeputati

Reconquête della Francia: 1 eurodeputato

Repubblica Slovacca: 1 eurodeputato

Libertà e democrazia diretta della Repubblica Ceca (SPD): 1 deputato

Movimento "Nostra Patria" dell'Ungheria: 1 deputato

Unione Popolare e di Giustizia della Lituania: 1 europarlamentare

Chi c'è nel nuovo gruppo?

La voce principale del gruppo è l'AfD, che domina più della metà dei seggi dell'Europa delle Nazioni Sovrane. Uno dei suoi legislatori, René Aust, è stato nominato co-presidente. Stanisław Tyszka, di Confedeation, è l'altro co-presidente.

"Ci siamo riuniti perché condividiamo l'obiettivo di avere un impatto significativo sul futuro politico dell'Europa attraverso un'azione decisa e una pianificazione strategica. Questo obiettivo può essere raggiunto solo collettivamente, come dimostra la storia europea. L'influenza è sempre stata esercitata da coloro che hanno avuto il coraggio di organizzarsi e di agire strategicamente", ha dichiarato Aust.

"Scegliamo questa strada non perché sia facile, ma perché è necessaria per realizzare la nostra visione comune di un'Europa delle Patrie forte, unita e proiettata verso il futuro".

L'AfD a trainare l'Europa delle Nazioni Sovrane

L'AfD, probabilmente uno dei partiti di estrema destra più noti d'Europa, è stato accusato di promuovere convinzioni etno-nazionaliste, di diffondere l'islamofobia, di praticare il revisionismo storico e di negare l'esistenza del cambiamento climatico causato dall'uomo.

All'inizio di quest'anno, l'organizzazione di giornalismo investigativo Correctiv ha rivelato che alcuni funzionari dell'AfD avevano partecipato a una riunione in cui si discuteva di piani di "remigrazione" per espellere dal Paese i richiedenti asilo, i residenti stranieri e i cittadini tedeschi "non affiliati". La notizia ha suscitato enorme indignazione e settimane di proteste di massa.

I guai dell'AfD in Germania

A maggio, un tribunale tedesco ha etichettato l'AfD come sospetto ufficiale di estremismo, consentendo ai servizi di intelligence di monitorare le sue attività e comunicazioni.

Più tardi, nello stesso mese, l'AfD è stata espulsa dal gruppo Identità e Democrazia (ID), ora sciolto, dopo che il suo leader di allora, Maximillian Krah, ha dichiarato a un giornale italiano che non tutti coloro che indossavano un'uniforme delle SS erano criminali di guerra. Separatamente, gli uffici di Krah sono stati perquisiti quando il suo assistente è stato arrestato con l'accusa di spionaggio per i servizi segreti cinesi.

Lo status di non iscritto dell'AfD ha alimentato settimane di speculazioni su un possibile nuovo gruppo a Bruxelles, che inizialmente si pensava si chiamasse "I Sovranisti".

Gli altri membri del gruppo

Tra gli altri membri c'è la Confederazione polacca (o Konfederacja), una coalizione fortemente anti-LGBTQ, anti-femminismo e anti-aborto. Tuttavia, solo tre dei sei eurodeputati della Confederazione hanno aderito al nuovo gruppo.

L'eurodeputata Anna Bryłka ha dichiarato di voler rimanere fuori a causa dell'"atteggiamento" del gruppo nei confronti dei gasdotti Nord Stream che collegano l'Europa alla Russia, a cui la Polonia si oppone fermamente.

"Allo stesso tempo, dichiaro di collaborare con tutte le forze europee che vogliono fermare la federalizzazione strisciante, l'immigrazione di massa e incontrollata e il Green Deal europeo", ha dichiarato Bryłka sui social media, motivando la sua decisione.

L'Europa delle Nazioni Sovrane comprende anche Revival della Bulgaria, Our Homeland Movement (MHM) dell'Ungheria, Freedom and Direct Democracy (SPD) della Repubblica Ceca, Reconquête! della Francia e Republika della Slovacchia, tutti partiti che sostengono l'ultra-nazionalismo e l'ultra-conservatorismo e abbracciano temi nativisti e xenofobi.

Anche dei no-vax tra i sovranisti

In alcuni casi, come Revival, Our Homeland Movement e Republika, i partiti sono stati associati al movimento anti-vaccinazione. La posizione amichevole nei confronti della Russia è un altro tema ricorrente tra i membri dell'ESN.

Nel complesso, il gruppo può essere facilmente considerato la formazione più radicale del Parlamento europeo e sarà immediatamente messo sotto cordone sanitario dalle forze mainstream, privandolo di posizioni di alto livello nell'istituzione.

Il controverso partito SOS Romania, che sembrava essere un candidato adatto, è stato respinto a causa delle preoccupazioni sollevate da alcune delegazioni, tra cui l'AfD e il Movimento Nostra Patria. Tra le altre cose, SOS Romania vuole ridisegnare la mappa dell'Europa orientale per ristabilire la "Grande Romania", il regno tra le due guerre.

Un'altra omissione degna di nota è quella dello spagnolo "Se Acabó La Fiesta", o SALF, il partito autoproclamato "anti-establishment" guidato dall'influencer dei social media Luis "Alvise" Pérez. Nonostante quanto riportato in precedenza dai media, SALF non si è unito al gruppo di estrema destra.