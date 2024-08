Di Kristina Jovanovski

Rappresentanti delle minoranze lanciano l'allarme su un possibile successo di AfD nelle elezioni statali a settembre in Sassonia, Turingia e Brandeburgo

Domenica gli elettori si recheranno alle urne negli Stati orientali della Sassonia e della Turingia e il 22 settembre nel Brandeburgo, dove il partito di estrema destra Alternative fur Deutschland (Alternativa per la Germania, o AfD) potrebbe vincere.

Majid Albunni è arrivato a Berlino nel 2013 dopo essere fuggito dalla guerra in Siria. Oggi è cittadino tedesco e non vede l'ora di votare per contribuire a contrastare la destra.

“Coloro che non sono a favore di queste idee, non stanno dicendo niente e questo è deludente, perché dobbiamo essere attivi, come attori a favore della democrazia, dobbiamo davvero dimostrare che siamo la maggioranza, e io credo che siamo la maggioranza”, ha detto Albunni.

Germania, organizzazione ebraiche si eprimono contro AfD in vista delle elezioni

L'ufficio di Berlino dell'American Jewish Committee ha pubblicato un opuscolo che, a suo dire, mostra l'ideologia antisemita del partito e i suoi legami con l'estremismo.

L'organizzazione sostiene che, nonostante le promesse degli altri partiti politici di non allearsi con l'AfD, ci sono ancora dei rischi.

Forse dopo le elezioni statali "vedremo che sarà molto difficile per gli altri partiti formare una coalizione di governo senza l'AfD, e questo potrebbe significare che in questi Stati si avrà un sistema politico bloccato che non potrà andare avanti”, ha dichiarato Remko Leemhuis, direttore dell'ufficio di Berlino dell'American Jewish Committee.

Anche uno degli organismi che riunisce i cittadini tedeschi di origine ebraica, lo Zentralrat der Juden in Deutschland (Consiglio centrale degli Ebrei in Germania) ha dichiarato a Euronews che queste elezioni locali influenzeranno in modo significativo quelle nazionali del prossimo anno.

“L'estrema destra ha una rete politica e sta cercando il potere. Ciò la rende particolarmente pericolosa per la nostra democrazia liberale”, ha dichiarato Nils Lange, portavoce del Consiglio.

L'AfD ha proposto di indire un referendum per decidere se la Germania debba lasciare l'Ue, oltre ad avere discusso in passato di un processo cosiddetto di "remigrazione", che includerebbe il rimpatrio di cittadini stranieri o persino di stranieri che hanno acquisito la cittadinanza tedesca.

“L'AfD è un partito antisemita, antimusulmano e allo stesso tempo antidemocratico. Nega il fascismo e nega l'Olocausto”, ha dichiarato Gokay Sofuoglu, presidente della Comunità turca in Germania.

Il dibattito sulla migrazione e sui rifugiati si è riacceso dopo che venerdì un siriano è stato accusato di aver ucciso tre persone a un festival nella città tedesca occidentale di Solingen. L'AfD ha subito sottolineato l'attacco nella sua campagna elettorale.

Ma Albunni dice di non aver perso la fiducia nei suoi concittadini tedeschi. “Credo ancora che la società tedesca sia ben istruita e consapevole" ha concluso "e che sia in grado di distinguere tra un estremista radicale e il resto delle persone”.