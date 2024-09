Di Euronews

Finito al centro della bufera per il presunto incarico all'imprenditrice e influencer Boccia, il ministro Sangiuliano ammette di aver avuto una relazione con la donna. Meloni: "Errori e passi falsi non sono consentiti"

Dopo giorni di polemiche e accuse, con contenuti presumibilmente riservati pubblicati sui social media, il ministro della Cultura italiano Gennaro Sangiuliano ha confessato di aver avuto una relazione con l'imprenditrice e influencer Maria Rosaria Boccia.

In un'intervista di circa venti minuti trasmessa dal Tg1 di Rai 1, il ministro ha spiegato qual è stato il suo rapporto con la presunta collaboratrice del ministero. Sangiuliano, emozionato, ha raccontato di aver avuto una relazione sentimentale con la donna classificando il cosiddetto Boccia-gate come un gossip. Il ministro ha poi chiesto scusa ai membri del governo, ai suoi collaboratori e alla moglie. Resta incerto il programma del G7 della Cultura in programma a Napoli e Pompei e a cui anche Boccia doveva collaborare per l'organizzazione.

Cosa ha detto il ministro Sangiuliano su Boccia

"Sono disponibile a dimettermi un minuto dopo che Meloni me lo chiede", ha detto il ministro e ha aggiunto: "Ma l'ho rassicurata anche con prove documentali che è tutta una vicenda di gossip". Durante l'intervista, Sangiuliano ha spiegato che la nomina a consigliera per i Grandi Eventi, di cui la donna ha pubblicato sui social media diversi documenti e prove audio, è stata revocata perché poteva creare problemi.

Il ministro ha anche detto che tutti i biglietti per le trasferte a cui a partecipato Boccia e che l'imprenditrice ha mostrato sui social sono stati pagati con la carta di credito associata al suo conto personale "Per lei non ho mai speso soldi pubblici, ho pagato tutto io, non sono ricattabile", ha detto il ministro aggiungendo che la premier Meloni ha rifiutato le sue dimissioni.

Sangiuliano, intanto, è stato contestato dalle opposizioni, che hanno chiesto chiarimenti in parlamento contestando l'intervista, ma ha ricevuto l'appoggio dei membri del governo. "Io mi fido dei colleghi con cui lavoro", ha detto il vicepremier Matteo Salvini. Boccia ha pubblicato sui social media anche gli interni di Palazzo Chigi, registrati tramite occhiali con telecamera integrata, generando ulteriori polemiche.

La reazione di Meloni al caso Boccia

Sul caso la premier Meloni si era già espressa nei giorni scorsi durante un'intervista su Rete 4 nel programma 4 di Sera dicendo di essere sicura e tranquilla sul futuro del governo. Mercoledì, poi, durante l'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia, la premier ha parlato “di errori e passi falsi non consentiti”. “Stiamo facendo la storia - ha detto Meloni - dobbiamo essere consapevoli che non ci viene perdonato nulla, e che nulla ci verrà perdonato". Un commento che molti hanno interpretato come riferimento alla polemica Bocca-Sangiuliano.

L'esecutivo dell partito, che non si teneva dal 2022, è arrivato in un momento cruciale per il governo. Tra i numerosi temi discussi anche la legge di bilancio, passaggio delicatissimo per i futuri rapporti con Bruxelles il cui iter inizia a breve, con la presentazione il 20 settembre del Piano strutturale di bilancio di medio termine come previsto dalla riforma del Patto di stabilità e crescita. E gli occhi delle istituzioni europee sono più che mai puntati su Roma dopo che la Commissione Ue ha aperto una procedura per deficit eccessivo per l’Italia. È ancora presto per avere un’idea completa del provvedimento, per adesso, come annunciato da Meloni il focus verterà su sostegno a imprese, famiglie e lavoratori.

“Giorgia Meloni ha sottolineato i grandi risultati raggiunti’, ha spiegato Lucio Malan senatore di Fdi ai microfoni di Euronews, parlando dei contenuti dell’esecutivo. “Con un’inflazione più bassa tra i Paesi del G7, il record storico dell’occupazione, una crescita superiore alla media europea e un maggiore prestigio internazionale dell’Italia, continueremo su questa strada”, ha detto ancora Malan e ha aggiunto: "Un impegno preciso che abbiamo ribadito nell'esecutivo di Fratelli d’Italia con politiche che sostengano imprese, famiglie e lavoratori”.