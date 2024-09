Diritti d'autore George Walker IV/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Volkswagen in Germania

Di AP with Euronews

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Per un accordo in vigore i posti di lavoro negli stabilimenti della Volkswagen in Germania dovrebbero essere protetti fino al 2029, ma l'azienda potrebbe fare marcia indietro di fronte alle difficoltà finanziarie e alla concorrenza sui veicoli ecologici