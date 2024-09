Ucraina, nuovi raid russi nella notte. Colpite Sumy, Kiev e Leopoli

Nuovi bombardamenti sono stati lanciati nella notte tra martedì e mercoledì in Ucraina. Il direttore dell'Aiea Grossi incontra Zelensky e promette maggiore assistenza per la sicurezza nucleare

L'Ucraina ha subito un nuovo attacco notturno da parte delle forze armate russe. A riferirlo sono mezzo d'informazione della nazione in guerra, secondo i quali sarebbero stati utilizzati droni, assieme a cinque bombardieri Tu-95MS, decollati dall'aeroporto Olenya, nella regione di Murmansk.

Sei feriti a Leopoli. Si aggrava il bilancio dell'attacco a Poltava

Le autorità ucraine, come di consueto in questi casi, hanno fatto scattare l'allarme antiaereo su tutto il territorio nazionale. Esplosioni sono state segnalate in diverse città, comprese Sumy (dove fonti locali parlano di un edificio universitario colpito), Kiev e Leopoli. In quest'ultima il sindaco ha parlato in un messaggio pubblicato su Telegram di edifici residenziali in fiamme attorno alla principale stazione ferroviaria. Non ci sarebbero morti, ma sei feriti, compreso un bambino di dieci anni.

Fortunatamente, però, gli attacchi non sembrano aver causato vittime, al contrario di quanto accaduto martedì 3 settembre nella città di Poltava, dove un attacco ha provocato 51 morti e 271 feriti. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha commentato i fatti condannando il raid, definito "deplorevole", e assicurando che Washington continuerà a garantire sostegno militare al governo di Kiev.

Il direttore dell'Aiea Grossi incontra il presidente ucraino Zelensky

Nel frattempo, il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha incontrato il presidente dell'Ucraina Voldymyr Zelensky, assicurandogli che garantirà maggiore assistenza alla nazione in guerra, in materia di sicurezza nucleare. Il dirigente ha quindi precisato che verranno estese le ispezioni anche alle sottostazioni elettriche che forniscono energia alle centrali.

“Alcune linee elettriche - ha spiegato Grossi - sono state colpite in passato. E già all'epoca avevamo indicato che si trattava di un rischio per gli impianti. Per questo, l'Aiea potrà (o dovrà) esaminare anche le sottostazioni, quelle critiche, che nel Paese che sono state oggetto di attacchi”.

Secondo la compagnia ucraina Energoatom, i bombardamenti russi avrebbero danneggiato infatti alcune linee elettriche collegate alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, che Grossi si appresta a visitare, dopo essere stato in un impianto russo nella regione di Kursk, la scorsa settimana.