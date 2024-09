Russia, distrutto convoglio militare ucraino nella regione di Kursk

Nella notte sono stati distrutti da Mosca anche due droni ucraini sui territori delle regioni di Bryansk e Kulaga. La Russia aveva lanciato un attacco anche a Dnipro: un morto e tre feriti

Il Ministero della Difesa russo ha fatto sapere che martedì una colonna di mezzi militari e soldati ucraini è stata distruttanella regione russa di Kursk.

"L'avanzata della colonna delle forze armate ucraine è stata fermata. I militari dell'810ma brigata marina delle guardie separate del gruppo di forze della flotta del Mar Nero settentrionale hanno distrutto una colonna di veicoli militari delle forze armate ucraine nella regione di confine di Kursk", si legge nella nota, "Il nemico non si aspettava una risposta così dura. Dopo attacchi frontali falliti, i militari hanno cercato di aggirare le nostre unità, ma sono stati colti di sorpresa".

Sempre secondo il Ministero della Difesa russo, nella notte di martedì sono stati anche distrutti due droni ucraini sui territori delle regioni di Bryansk e Kulaga.

Lunedì sera, invece, Mosca aveva lanciato un attacco missilistico su Dnipro. Secondo Serhiy Lysak, capo dell'amministrazione militare dell'Oblast di Dnipropetrovsk, edifici residenziali sono stati danneggiati nell'attacco. Una persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite.

Un vigile del fuoco ucraino lavora per spegnere l'incendio in una sottostazione elettrica colpita dall'attacco russo nella regione di Dnipropetrovsk, Ucraina, 2 settembre 2024 Alex Babenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

L'Ucraina rallenta a Kursk, la Russia avanza nel Donbas

I progressi ucraini nella regione russa di Kursk sono rallentati. Kiev dice di controllare 1294 chilometri quadrati di territorio, compresi 100 insediamenti. Sono stati anche catturati quasi 600 soldati russi.

Lunedì Zelensky ha difeso l'offensiva in Russia, affermando che sta procedendo "secondo il piano". Ha anche detto che l'attacco potrebbe alleggerire la pressione sul fronte orientale.

Intanto, il mese scorso le forze russe sono avanzate su 477 chilometri quadrati di territorio ucraino, la più grande progressione in un solo mese da parte di Mosca dall'ottobre 2022. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le sue forze non avanzavano con "un tale ritmo" nel Donbas "da molto tempo".

In un discorso rivolto ai bambini per il loro primo giorno di scuola, Putin ha detto: "Il loro calcolo era di fermare le nostre azioni offensive in parti chiave del Donbas. Il risultato è noto, non sono riusciti a fermare la nostra avanzata".

Zelensky incontra il premier olandese Dick Schoof

Nel frattempo, il ministro-presidente dei Paesi Bassi Dick Schoof ha incontrato Zelensky e si è impegnato a sostenere l'Ucraina politicamente, militarmente e finanziariamente. È la prima visita di Schoof in Ucraina da quando è in carica.

"Oggi abbiamo annunciato, a nome del governo olandese, che sosterremo l'Ucraina con altri 210 milioni di euro, per mantenere in funzione le infrastrutture energetiche e per ricostruirle o costruirne di nuove dove necessario", ha detto Schoof.

Insieme, i leader dei due Paesi hanno anche visitato una scuola sotterranea a Zaporizhzhia, dove le lezioni si svolgono in un rifugio antiatomico.

Bombardata Kiev a poche ore dal primo giorno di scuola

Una raffica di missili russi ha colpito la capitale ucraina Kiev, poche ore prima che migliaia di bambini tornassero a scuola per il primo giorno dell'anno accademico.

Il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha dichiarato che sono stati colpiti un impianto di trattamento delle acque e l'ingresso di una stazione della metropolitana utilizzata come rifugio. Sono state danneggiate anche due scuole e un'università.

Secondo l'esercito ucraino, 22 missili da crociera e balistici sono stati distrutti dall'aviazione, mentre sono tre le persone rimaste ferite dai detriti secondo le autorità locali.

Insegnanti e genitori hanno accolto gli studenti con musica e fiori, per cercare di mantenere un senso di normalità nonostante gli attacchi aerei.

I genitori aiutano la figlia a prepararsi per il primo giorno di scuola in un liceo per cadetti a Kiev, Ucraina, 2 settembre 2024. Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"Questa nazione è invincibile, ha detto un genitore, che durante il bombardamento russo si è nascosto con la figlia prima di portarla a scuola, "I bambini sorridono, ma si può vedere la tensione sui volti dei loro insegnanti che portano questo fardello. Sono così grata a loro per tutto quello che hanno fatto per rendere questa una vera vacanza per i bambini", ha detto in un'intervista alla Bbc.

Yevheniia, 33 anni, invece, ha accompagnato la figlia di sei anni a scuola per la prima volta e la giornata è stata segnata dalla paura. "Le tremavano le mani", ha raccontato, "Il nostro appartamento ha iniziato a puzzare di fumo, ma dobbiamo comunque andare a scuola, no? Siamo ucraini". È quello che ha detto alla figlia quella mattina.

Alina, una studentessa dell'università danneggiata, ha raccontato alla tv ucraina di aver "iniziato a urlare" quando è suonato l'allarme antiaereo, e tutti sono corsi nel rifugio del loro dormitorio. Le sirene hanno suonato per quasi due ore durante l'attacco, prima che i cieli fossero considerati liberi dai militari.

Dopo l'attacco, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito il primo giorno di scuola "uno dei giorni più importanti dell'anno" per i bambini, le loro famiglie e gli insegnanti. "Tutte le nostre scuole, tutti gli istituti di istruzione superiore che stanno lavorando oggi sono la prova della resilienza del nostro popolo e della forza dell'Ucraina", ha dichiarato sul suo canale Telegram.

Tutta l'Ucraina è stata messa in allerta per diverse ore e la vicina Polonia ha dichiarato di aver dispiegato i propri aerei e quelli degli alleati per proteggere il proprio spazio aereo durante gli attacchi russi.

Il Direttore dell'Aiea Grossi visiterà la centrale di Zaporizhzhia

Intanto, il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, è partito lunedì sera per raggiungere la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, che visiterà martedì. "Sono diretto alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia per continuare la nostra assistenza e contribuire a prevenire un incidente nucleare", ha scritto Grossi su X.

Durante la sua visita a Kurchatov per ispezionare la centrale nucleare russa di Kursk il 27 agosto, Grossi aveva annunciato che si sarebbe recato in Ucraina prima di tornare in Russia. Il capo dell'Aiea discuterà della situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia con Zelensky. A fine agosto Grossi aveva affermato che "la situazione della sicurezza nucleare presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia rimane estremamente difficile"