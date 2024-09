Di Roberto Ferrer & AP

La primogenita del re norvegese Märtha Louise ha sposato lo sciamano statunitense Durek Verrett sabato 31 agosto nella pittoresca cittadina di Geiranger. Alla cerimonia erano presenti 350 ospiti, ma non la stampa norvegese, molto critica sul novello sposo

PUBBLICITÀ

Influencer, star dei reality e personaggi televisivi. Erano solo alcuni dei 350 tra gli invitati presenti al matrimonio norvegese dell'anno.

La primogenita del re, la principessa Märtha Louise e Durek Verrett, lo sciamano americano autoproclamatosi tale, si sono uniti in matrimonio nella cittadina di Geiranger, un pittoresco paesino vicino ad Ålesund, sulla costa occidentale della Norvegia e una delle principali attrazioni turistiche della Norvegia.

La principessa Märtha Louise di Norvegia e lo sciamano statunitense Durek Verrett Heiko Junge/Heiko Junge / NTB

Tre giorni di festeggiamenti prima delle nozze

La cerimonia si è svolta sabato 31 agosto, dopo tre giorni di festeggiamenti. Il re Harald, 87 anni, ha partecipato al matrimonio della figlia insieme alla regina Sonja e ad altri membri della casa reale norvegese.

Un gruppo di invitati al matrimonio Cornelius Poppe/Cornelius Poppe / NTB

La principessa Märtha Louise di Norvegia e lo sciamano statunitense Durek Verrett Cornelius Poppe/Heiko Junge / NTB

La principessa ereditaria Victoria e suo marito, il principe Daniel, hanno rappresentato la casa reale svedese insieme a suo fratello, il principe Carl Philip, e sua moglie, la principessa Sofia. Nessun altro reale europeo ha partecipato al matrimonio.

Il nostro amore ha trionfato contro ogni previsione e durerà per sempre La principessa Märtha Louise di Norvegia

L'esclusiva video del matrimonio è stata venduta a Netflix

La cerimonia, di carattere privato, non ha seguito il classico protocollo di un matrimonio reale: i due hanno venduto i diritti in esclusiva del matrimonio a Netflix per i video e a "Hello!" per le foto. Per questa ragione sono stati coperti con degli appositi teli bianchi sia l'ingresso che l'uscita degli ospiti dal capannone dove si è svolta la cerimonia. Questo non ha però scoraggiato i media, che si sono posizionati all'esterno dell'albergo per immortalare gli sposi.

La principessa Märtha Louise di Norvegia e lo sciamano statunitense Durek Verrett sposi Heiko Junge/Heiko Junge / NTB

I commenti subito dopo la cerimonia

"Il nostro amore ha trionfato contro ogni previsione e durerà per sempre," ha dichiarato Märtha Louise alla rivista britannica Hello!, che ha acquistato i diritti esclusivi per le foto della cerimonia. "È la donna più bella e straordinaria del mondo, sono così felice" ha dichiarato lo sposo Verrett fermandosi a parlare con i cronisti fuori dall'albergo dove si è svolta la cerimonia, "ho aspettato per così tanti anni" ha aggiunto.