Di Euronews

Ennesima tragedia delle armi da fuoco in una scuola negli Stati Uniti, a Winder in Georgia. Biden al Congresso: "Diciamo basta alla armi d'assalto"

PUBBLICITÀ

Un quattordicenne ha aperto il fuoco in un liceo della Georgia, negli Stati Uniti, uccidendo quattro persone e ferendone una trentina (nove ricoverate in ospedale) nella tarda mattina di mercoledì (sera in Italia).

Il killer è stato arrestato secondo la Cnn, che cita l'ufficio locale dell'Fbi. Non è ancora chiaro se fosse un alunno della Apalachee High School, che si trova nella città di Winder, a un'ora circa da Atlanta.

Le tv locali hanno mostrato gli studenti in fila mentre lasciavano l'istituto, sotto la guida della polizia e della Guardia nazionale, intervenute sul posto insieme a numerose ambulanze.

Joe Biden si è detto "in lutto per la morte" per le vittime. "Quello che avrebbe dovuto essere un gioioso ritorno a scuola" ha dichiarato il presidente Usa "si è trasformato in un altro orribile promemoria di come la violenza delle armi da fuoco continui a fare a pezzi le nostre comunità".

"Dopo decenni di inazione, i repubblicani al Congresso devono finalmente dire basta e lavorare con i democratici per approvare una legislazione di buon senso sulla sicurezza delle armi", in particolare quelle d'assalto, ha aggiunto Biden.