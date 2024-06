Di Euronews Agenzie: AP, EBU

I manifestanti hanno anche chiesto un cessate il fuoco immediato per porre fine a più di otto mesi di combattimenti a Gaza, che hanno ucciso quasi 38.000 palestinesi e almeno 318 soldati israeliani.

Decine di migliaia di manifestanti si sono radunati a Tel Aviv per chiedere al governo israeliano di fare di più per garantire il rilascio degli ostaggi ancora detenuti da Hamas a Gaza.

I manifestanti hanno portato le foto di alcuni degli israeliani fatti prigionieri durante l'incursione di Hamas in Israele lo scorso ottobre, quando furono sequestrate circa 250 persone.

I manifestanti a Tel Aviv chiedono le dimissioni di Netanyahu Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Sono qui stasera per mio fratello Keith, che da 267 giorni è ostaggio a Gaza. Sono qui per parlare per lui. Non può parlare per se stesso. Sono qui per dire a tutti quelli che ascolteranno e anche a quelli che non ascolteranno. Qualunque accordo si possa fare, deve essere fatto. La guerra deve finire. Mio fratello deve tornare a casa", ha detto Lee Siegel, il cui fratello Keith è stato fatto prigioniero da Hamas l'anno scorso.

Ma le manifestazioni settimanali sono caratterizzate anche da una forte componente antigovernativa: molti manifestanti chiedono al Primo Ministro Benjamin Netanyahu di indire nuove elezioni e di dimettersi. Alcuni lo accusano di dare priorità alla sua sopravvivenza politica rispetto alla vita degli ostaggi israeliani.

"La continuazione di questa guerra significa l'assassinio degli ostaggi da parte del governo israeliano. Il sangue è sulle sue mani. Più volte Netanyahu ha sabotato questo accordo nel momento della verità, vantandosi con la sua voce o attraverso un funzionario governativo senza nome, dicendo che non accetterà di porre fine a questa guerra. Non si deve permettere a Netanyahu di sabotare anche questo accordo", ha dichiarato Snir Daan, che il cugino Carmel tiene ancora prigioniero a Gaza.

Venerdì Axios ha riferito che alcuni funzionari di Washington hanno proposto una nuova formulazione per alcune parti dell'accordo sugli ostaggi e sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas, nel tentativo di raggiungere un'intesa.

Gli sforzi dei mediatori arabi non sono riusciti a raggiungere una cessazione definitiva delle ostilità e Hamas e Israele si accusano a vicenda per la mancanza di progressi.

Hamas sostiene che qualsiasi accordo deve includere il ritiro completo dell'esercito israeliano da Gaza, ma Israele ha acconsentito solo in linea di principio a pause temporanee nei combattimenti, affermando che il completo sradicamento di Hamas è un prerequisito per la sicurezza nazionale di Israele.

L'offensiva israeliana in rappresaglia all'incursione di Hamas in Israele ha lasciato la striscia di Gaza, densamente popolata, quasi completamente in rovina.