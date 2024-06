Di Euronews Agenzie: AP

Jordan Bardella, leader del partito di estrema destra RN, che alle elezioni europee ha inferto un duro colpo alla maggioranza del presidente Emmanuel Macron, è un carismatico 28enne considerato dai suoi sostenitori il nuovo che avanza

Jordan Bardella, che ha assunto la guida del Rassemblement National (RN) nel 2022, ha avuto un impatto significativo nelle elezioni europee in Francia, ottenendo il doppio dei voti dell'alleanza centrista del presidente Emmanuel Macron. "I nostri connazionali hanno espresso il desiderio di un cambiamento - ha dichiarato Bardella -. Macron è stasera un presidente indebolito".

Nato nel 1995 in un sobborgo parigino, questo figlio di migranti italiani ha avuto una carriera politica folgorante. Influenzato dalle violente rivolte nelle periferie francesi del 2005, è entrato in politica all'età di 17 anni, unendosi al partito di estrema destra, all'epoca Front National. Due anni dopo ha abbandonato gli studi di geografia per dedicarsi alla politica. È stato consecutivamente consigliere regionale, portavoce e vicepresidente del partito, prima di guidare la lista alle europee del 2019, a soli 23 anni.

Nel novembre 2022 è stato eletto successore di Marine Le Pen come presidente del partito di estrema destra. L'anno successivo è stato nominato, per la seconda volta consecutiva, principale candidato del RN. Si prevede che la sua leadership possa durare a lungo.

Bardella è diventato la prima persona non facente parte della famiglia Le Pen a guidare il partito ultra-conservatore. Marine aveva infatti preso il posto del padre nel 2011, e lo ha poi espulso dal partito nel 2015 nel tentativo di allontanare la sua frangia più radicale ed estremista. La stessa Le Pen, che si è classificata seconda alle ultime due elezioni presidenziali, è rimasta però leader del partito in parlamento e si prevede che si ricandiderà nel 2027.

Il suo giovane successore, che ha più di un milione di follower su TikTok, sta dimostrando di essere una risorsa importante nell'ottica di attrarre gli elettori più giovani. Ma Bardella ha anche cavalcato i temi più cari all'estrema destra: ad esempio, durante la campagna elettorale ha chiesto di limitare la libera circolazione dei migranti incrementando i controlli alle frontiere nazionali e ha sostenuto passi indietro sul fronte ecologico e climatico. Il partito non vuole però più uscire dall'UE, né dall'euro: piuttosto, mira a indebolirla dall'interno. Puntando a una posizione di rilievo in Europa dopo le elezioni, Bardella ha preso le distanze dal partito alleato tedesco Alternativa per la Germania (AfD), dopo una serie di controversie.

La narrazione di Bardella ha nel suo complesso contribuito a modificare l'immagine del RN, un partito un tempo guidato da Jean-Marie Le Pen. In un dibattito televisivo prima delle elezioni, è stato accusato di voler provocare la fine dell'UE, e lui ha risposto: "Non sono contro l'Europa. Sono contro il modo in cui l'Europa funziona".

Bardella non è particolarmente attivo nel Parlamento europeo, poiché non ha depositato alcuna relazione parlamentare ed è stato assente al 75% delle riunioni della sua commissione parlamentare. I critici lo accusano di dedicare troppo tempo a coltivare la sua immagine pubblica, a scapito dell'approfondimento di questioni politiche cruciali.

La deputata europea di sinistra radicale Manon Aubry lo ha definito un "parlamentare fantasma", sottolineando le frequenti assenze degli ultimi cinque anni.