Diritti d'autore Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Eric Ciotti, a sinistra, presidente del partito conservatore Les Republicains, e il presidente del partito di estrema destra National Rally, Jordan Bardella, partecipano a un incontro con il mondo economico francese. - Diritti d'autore Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Eric Ciotti, a sinistra, presidente del partito conservatore Les Republicains, e il presidente del partito di estrema destra National Rally, Jordan Bardella, partecipano a un incontro con il mondo economico francese. - Diritti d'autore Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Francesco Sismondini Di Sergio Cantone

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Secondo recenti sondaggi, il Rassemblement National e i suoi alleati di destra sono in vantaggio per le elezioni politiche del 30 giugno - 7 luglio, ma non hanno la maggioranza per formare il governo