Orbán ha annunciato a Vienna la formazione di un'Alleanza di estrema destra per creare un gruppo nel Parlamento europeo. Oltre al leader ungherese tra i fondatori di Patrioti d'Europa l'austriaco Herbert Kickl e il ceco Andrej Babiš

Viktor Orbán, il leader dell'Fpo austriaco Herbert Kickl e il ceco Andrej Babiš, che guida Ano, hanno presentato domenica a Vienna il manifesto di Patrioti d'Europa. La nuova alleanza mira alla creazione di un nuovo gruppo al Parlamento europeo per raccogliere i partiti di destra radicale del continente con un obiettivo: porre fine al progetto di un’Ue liberale.

Una alleanza politica pronta "a coinvolgere altri partiti europei per poi uniti ridare all'Europa un futuro". Lo ha detto Kickl nella conferenza stampa che i tre stanno tenendo a Vienna. È "una nuova alleanza politica formata da forze patriottiche che svolgono tutte un ruolo di primo piano nei loro paesi", ha affermato sottolineando che la costituzione del gruppo precede l'imminente seduta di costituzione del Parlamento europeo.

Per formare un gruppo nell'Eurocamera è necessaria l'adesione di un minimo di 23 parlamentari provenienti da almeno sette Paesi: non è ancora chiaro quali altri movimenti politici aderiranno.

L'Fpö di Kickl ha 6 seggi, l'Ano di Babiš ne ha 7 mentre Fidesz ne ha 10. Il termine per costituire i gruppi è il 4 luglio, in vista della prima plenaria dell'Eurocamera dal 16 luglio. "Tutte le forze politiche che lo desiderano e vogliono unirsi ai nostri sforzi di riforma" saranno "accolte con un caloroso benvenuto", ha detto Kickl.

Salvini: favorevoli all'iniziativa di Patrioti d'Europa

"Davanti all'arroganza di Bruxelles, che sulle nomine si comporta come se nulla fosse dopo il voto dei cittadini, e che non aspetta l'esito delle elezioni francesi, è quantomai necessario unire le forze di chi vuole cambiare l'Europa e offrire una alternativa alle sciagurate sinistre. Come auspicato più volte da Matteo Salvini, non è più rinviabile un grande gruppo per radunare i patrioti europei", ha scritto la Lega in una nota Lega.

"Da anni la Lega lavora per coinvolgere il maggior numero di partiti che mirano a costruire un'Ue diversa, senza le sinistre che negli ultimi anni hanno distrutto l'Europa e indisponibili a sostenere Ursula Von der Leyen. Vogliamo allargare il più possibile il perimetro di un gruppo forte, patriottico, coeso e contrario a inciuci. Valutiamo molto favorevolmente le parole di altri leader che oggi si sono detti disponibili". Così Salvini commenta le dichiarazioni di Herbert Kickl leader del Fpö, dell'ex primo ministro ceco Andrej Babiš della formazione liberal-populista Ano e del primo ministro ungherese Viktor Orban.