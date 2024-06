Di Euronews

L'annuncio del Cancelliere al Bundestag dopo un accoltellamento la settimana scorsa a Mannheim e un serie di violenze contro politici alla vigilia delle elezioni europee

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è impegnato giovedì a deportare i migranti provenienti dall'Afghanistan e dalla Siria che si rendano responsabili di crimini in Germania, dopo l'uccisione di una persona e il ferimento di altre quattro da parte di un afgano armato di coltello la scorsa settimana a Mannheim.

L'aggressore, 25 anni, era arrivato in Germania nel 2014 come richiedente asilo. Rivolgendosi al parlamento tedesco, Scholz ha promesso che le regole di espulsione per tutti coloro che commettono o sostengono atti criminali o terroristici saranno inasprite.

Scholz: "Inaspriremo le nostre norme sull'espulsione"

“Il ministero federale dell'Interno sta lavorando per facilitare la deportazione di criminali e individui pericolosi in Afghanistan. Non tollereremo più la glorificazione e la celebrazione dei crimini terroristici. Questo è uno schiaffo alle vittime, alle loro famiglie e al nostro ordine democratico di base. Per questo motivo inaspriremo le nostre norme sull'espulsione", ha detto Scholz.

L'accoglienza dei migranti è stato uno dei temi principali che i partiti conservatori hanno sfruttato per ottenere voti alle elezioni europee. Ma anche Scholz e i socialdemocratici hanno cercato di mostrarsi duri nei confronti dei migranti e e dell'Islam radicale per sottrarre consensi alla destra radicale.