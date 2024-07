Di Euronews Agenzie: AP, EBU

In un post su X, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia ha usato 800 ordigni aerei su diversi obiettivi in tutta l'Ucraina solo questa settimana e ha rinnovato il suo appello perché gli vengano garantiti moderni sistemi di difesa aerea

Sono le principali città a essere nel mirino delle offensive russe in Ucraina. Le forze di Mosca hanno concentrato i loro attacchi, domenica, danneggiando un edificio residenziale a Kiev e uccidendo almeno una persona in un attacco a un edificio postale a Kharkiv.

A più di due anni dall'inizio della guerra, le forze russe continuano ad attaccare i centri abitati e le infrastrutture civili ucraine.

Gli attacchi a Kiev non sono così frequenti come in altri grandi centri urbani e sono relativamente rari dopo una serie di assalti perpetrati a marzo.

L'amministrazione militare della città di Kiev ha confermato che un missile ha colpito un edificio residenziale a più piani nella capitale domenica. Il sindaco della città Vitali Klitschko ha dichiarato che un incendio è scoppiato all'ottavo e al nono piano.

Non ci sono state vittime dell'attacco, ma cinque feriti sono stati curati sul posto e una donna anziana è stata portata in ospedale.

Kharkiv, invece, è sottoposta a bombardamenti regolari e l'attacco di domenica contro un deposito postale ha ucciso un autista e appiccato un incendio.

"Era un ordigno aereo guidato e scopriremo di che tipo era. O una FAB, come quelle usate in precedenza a Kharkiv" ha dichiarato il capo dell'Amministrazione militare regionale di Kharkiv, Oleh Syniehubov.

Cadaveri mostrati dai droni a Toretsk

Nel frattempo, nella parte orientale del Paese, i filmati dei droni dell'esercito ucraino diffusi domenica hanno mostrato quelli che sembravano essere cadaveri in un'area civile nella città di Toretsk.

Ieri c'è stato un attacco e la nostra casa è stata completamente distrutta. Tutti sono stressati, addolorati, molto spaventati Oksana Zharko Residente di Toretsk

La città, nella regione di Donetsk, è stata sottoposta a pesanti bombardamenti russi negli ultimi giorni e ha richiesto un maggiore sforzo di evacuazione da parte dei servizi di soccorso ucraini.

I soccorritori dell'unità di polizia White Angels hanno aiutato gli anziani residenti a uscire dalle loro case, portando una donna fuori dal letto e su una barella.

"Ieri c'è stata una potente offensiva: droni, mortai, cannoni antiaerei sono costantemente in funzione. Una situazione molto pericolosa e stressante" ha dichiarato l'ufficiale di White Angels, Vitalii Bukariev.

Zelensky: "Serve una maggiore difesa aerea"

In un post su X, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia ha utilizzato 800 bombe aeree guidate su obiettivi in tutta l'Ucraina solo questa settimana.

"L'Ucraina ha bisogno dei mezzi necessari per distruggere i vettori di queste bombe, compresi gli aerei da combattimento russi, ovunque si trovino - ha dichiarato -Questo passo è essenziale. Sono necessarie decisioni chiare per aiutare a proteggere il nostro popolo: una moderna difesa aerea sono la base per fermare il terrore quotidiano della Russia".

I funzionari ucraini hanno inoltre dichiarato che un attacco missilistico russo su una città nella regione ucraina orientale di Zaporizhzhia, sabato, ha ucciso sette persone, tra cui tre bambini.

Più di 30 persone sono rimaste ferite nell'attacco a Vilnyansk, che ha causato un vasto incendio e gravi danni agli edifici residenziali e alle infrastrutture critiche.