Di Euronews

Un uomo ha accoltellato diverse persone in una piazza della città tedesca di Mannheim. Tra le vittime ci sarebbe un attivista anti islam. La polizia ha confermato che la situazione sarebbe sotto controllo: sui social il video dell'aggressione

Un aggressore armato di coltello ha attaccato e ferito diverse persone questa mattina in una piazza della città di Mannheim, nella Germania sud-occidentale, ha dichiarato la polizia. L'aggressore è stato colpito e ferito.

La polizia ha dichiarato che l'incidente è avvenuto poco dopo le 11:30. Ha dichiarato di non poter fornire immediatamente informazioni sulla gravità dei feriti e sulle condizioni dell'aggressore.

La vittima dell'attacco di Mannheim sarebbe un attivista anti Islam

La vittima dell'aggressione sarebbe un attivista anti-Islam, Michael Stürzenberger, ma la polizia non ha ancora confermato. La scena del crimine è la piazza del mercato di Mannheim. Questa mattina Stürzenberger ha preso parte a una manifestazione del movimento cittadino Pax Europa.

L’aggressore ha attaccato anche un agente di polizia, pugnalandolo alla schiena. Un altro agente ha quindi aperto il fuoco contro l’uomo, riporta ancora Bild. Un portavoce della polizia ha confermato l'incidente nel Baden-Württemberg e ha affermato che non c'era pericolo per le altre persone coinvolte. La polizia non ha ancora fornito alcuna informazione sulle condizioni dei feriti.