Grazie a un sondaggio condotto su 21 milioni di passeggeri, stilata la classifica delle migliori compagnie aeree del mondi. Solo tre i vettori europei nella top 10

Servizio sorridente, snack e un'ottima selezione di film: queste piccole cose rendono le ore trascorse in aereo un po' più sopportabili. Ma l'esperienza può variare notevolmente a seconda della compagnia aerea scelta.

Quale compagnia aerea scegliere per avere la migliore esperienza in volo?

L'organizzazione britannica di valutazione delle compagnie aeree Skytrax ha diffuso i risultati di un sondaggio su oltre 21 milioni di passeggeri in 100 Paesi che hanno volato con più di 350 compagnie aeree diverse, assegnando i cosiddetti 'Oscar dell'aviazione' e stilando la lista delle migliori compagnie aeree del 2024.

Tre compagnie aeree europee sono entrate nella top 10, anche se i posti vincenti sono stati dominati da vettori mediorientali e asiatici.

Qual è la migliore compagnia aerea con cui volare nel 2024

Qatar Airways, che ha scalzato Singapore Airlines dal primo posto, è la Compagnia aerea dell'anno 2024. È l'ottava volta che la compagnia di bandiera del Qatar ottiene il primo posto nei 25 anni di storia dei premi.

I passeggeri amano la compagnia aerea mediorientale per il suo comfort, il cibo gustoso, l'intrattenimento aggiornato, il servizio cordiale e la moderna flotta di aeromobili.

L'ampia portata della compagnia, che copre 341 aeroporti in Australia, Asia, Europa, Medio Oriente, Africa, Nord America e Sud America, significa che i voli sono facilmente disponibili per molte destinazioni globali.

Oltre a ricevere la corona assoluta, Qatar Airways si è aggiudicata i riconoscimenti per la Migliore Business Class del mondo, la Migliore Lounge di Business Class del mondo e la Migliore Compagnia aerea del Medio Oriente.

Quali sono le migliori compagnie aeree europee con cui volare?

Nessuna compagnia aerea europea è entrata nella top five, composta da Singapore Airlines al secondo posto, seguita da Emirates degli Emirati Arabi Uniti, dalla giapponese ANA All Nippon Airways e da Cathay Pacific, con sede a Hong Kong, che si è aggiudicata anche il titolo di Compagnia aerea più pulita del mondo.

Anche le compagnie aeree dell'Asia orientale e del Medio Oriente hanno fatto la loro comparsa nella top 10, con Japan Airlines al sesto posto e EVA Air di Taiwan all'ottavo.

Turkish Airlines si è classificata al settimo posto, risultando la migliore compagnia aerea in Europa. Volando verso oltre 300 destinazioni - tra le più numerose di qualsiasi altra compagnia aerea al mondo - è stata anche premiata per il suo cibo con il premio Best Business Class Catering.

Il Gruppo Air France-KLM si è piazzato al nono posto, diventando uno dei principali gruppi aeroportuali europei. Air France si è aggiudicata anche i premi per la Migliore ristorazione di prima classe al mondo, per la Migliore sala da pranzo di prima classe (all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi) e per la Migliore compagnia aerea dell'Europa occidentale.

Swiss International Air Lines ha completato la top 10, aggiudicandosi anche il secondo posto per la migliore lounge di prima classe al mondo nell'affollato aeroporto di Zurigo.

Sebbene nessuna compagnia aerea nordamericana sia entrata nella top 10, Delta Air Lines è stata dichiarata la migliore compagnia aerea della regione grazie al suo personale attento.

Quali sono le migliori compagnie aeree economiche nel 2024

Skytrax ha stilato anche la classifica delle migliori compagnie aeree economiche per il 2024, con i vettori europei che costituiscono ben sei dei primi 10 posti.

Il vettore low-cost malese AirAsia è risultato in testa per il 14° anno consecutivo, seguito da Scoot di Singapore, Volotea spagnola, Flynas saudita e Transavia francese.

Nella top 10 figurano anche l'indiana IndiGo, la spagnola Vueling, la lettone AirBaltic, la spagnola Iberia Express e l'irlandese Ryanair, mentre EastJet ha mancato di poco l'11° posto.