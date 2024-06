Al termine del primo turno, se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, viene organizzato un secondo turno per il 7 luglio. Qualsiasi candidato che abbia ottenuto più del 12,5 per cento dei voti può passare al ballottaggio

Urne aperte in Francia dalle 8 alle 20 per il primo turno delle elezioni parlamentari anticipate. Dopo la sconfitta alle europee del 9 giugno scorso, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale, la camera bassa del Parlamento, che conta 577 seggi. Il ruolo del deputato è quello di proporre, modificare e votare le leggi. Al primo turno delle elezioni, il 30 giugno, gli elettori francesi sceglieranno uno dei candidati in corsa nella loro circoscrizione.

Assemblea nazionale francese: come sono andate le elezioni del 2022

Alle elezioni del 2022 Ensemble, la coalizione del presidente Macron, aveva ottenuto il maggior numero di seggi perdendo però la maggioranza assoluta, fissata a quota 289 seggi. Seguiva Nupes, la coalizione di sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon e il Rassemblement National di Marine Le Pen con 18,7 per cento delle preferenze.

Solo una piccola parte dei legislatori sarà eletta con il voto di domenica 30 giugno: il primo turno è infatti decisivo per i candidati che ottengono più del 50 per cento dei voti in circoscrizioni con un'affluenza sufficiente, alquanto raro. Il risultato sfoltirà comunque il campo, in quanto solo i candidati più votati in ogni circoscrizione passeranno al secondo turno previsto per domenica 7 luglio.

Darà inoltre un'idea della portata di cosa ne pensa l'opinione pubblica e una prima indicazione su quale partito potrebbe formare un governo.

