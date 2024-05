Lettera aperta di oltre la metà dei Paesi Ue per chiedere di potere inviare i richiedenti asilo all'estero sul modello avviato da Italia e Regno Unito

PUBBLICITÀ

Un gruppo di 15 Stati membri dell'Ue, tra cui l'Italia, ha lanciato un appello congiunto per esternalizzare la politica di migrazione e asilo, sul modello dell'accordo firmato dal governo italiano con l'Albania per trasferirvi i migranti per le procedure di richiesta di asilo.

I Paesi firmatari, oltre all'Italia, sono: Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca e Romania.

Nella lettera aperta, datata 15 maggio ma resa pubblica giovedì, si lamenta un aumento "insostenibile" degli arrivi irregolari e la necessità di trovare una soluzione "fuori dagli schemi".

Lettera aperta di 15 Paesi poco dopo il Patto Ue migrazioni e asilo

L'Unione europea ha già negoziato in realtà una soluzione per anni e l'ha approvata questa settimana: il nuovo Patto migrazioni e asilo, una riforma attesa dai tempi del Regolamento di Dublino.

Le regole, che entreranno pienamente in vigore tra due anni, stabiliscono una solidarietà obbligatoria nei confronti dei Paesi di primo approdo, come l'Italia, prevedendo che ogni Stato Ue debba accogliere una certa quota di richiedenti asilo oppure pagare un contributo economico di 20mila euro a migrante.

La dichiarazione di quattro pagine chiede invece di spostare parzialmente i compiti dalle autorità nazionali a Paesi terzi. È una via intrapresa non solo dall'Italia (che invierà un massimo di 36mila persone all'anno in due centri in Albania) ma anche dal governo di Londra in un accordo bilaterale firmato ad aprile con il Ruanda e che ha già provocato una migrazione secondaria dal Regno Unito verso l'Irlanda.

"L'Ue e i suoi Stati membri dovrebbero rafforzare il loro contributo a partenariati paritari" si legge ancora "cambiando il nostro obiettivo dalla gestione della migrazione irregolare in Europa al sostegno dei rifugiati e delle comunità ospitanti nelle regioni di origine".

Oltre la metà dei membri chiede all'Ue rimpatri efficaci in caso di asilo respinto

I firmatari della lettera chiedono anche di integrare il nuovo patto europeo con la questione dei rimpatri per i richiedenti asilo a cui viene negata la protezione internazionale, una materia apertaper l'Ue dove il tasso di rimpatrio resta fra il 25 e il 30 per cento.

Le proposte in questo senso vanno da "meccanismi di hub per il rimpatrio" al di fuori del territorio comunitario all'invio dei richiedenti asilo in un "Paese terzo sicuro alternativo", dove completare il processo di rimpatrio.

L'Ue ha firmato partenariati sui migranti con Egitto e Tunisia

L'Unione Europea ha stretto accordi che vanno nella stessa direzione con Paesi di transito quali Turchia, Tunisia e Egitto, questi ultimi promossi dalla presidente della Commissione von der Leyen e dalla premier italiana Meloni.

Tali accordi, molto contestati, prevedono finanziamenti in cambio di un rafforzamento dei controlli alle frontiere, ma non trasferimenti di richiedenti asilo da un luogo all'altro come negli accordi voluti da Roma e Londra.

La Commissione Europea ha dichiarato che analizzerà attentamente la lettera, che ha definito "complessa" e "completa", e ha sottolineato che nei prossimi anni si concentrerà sull'attuazione della riforma concordata.

L'elevato numero di firmatari, più della metà dei 27 Stati membri, suggerisce che il progetto è pronto a salire in cima all'agenda e fornisce un'indicazione sulla direzione che l'Europa potrebbe prendere dopo le prossime elezioni di giugno.