Diritti d'autore Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Il premier ungherese Viktor Orbán ha avuto parole durissime per Manfred Weber e Ursula von der Leyen in un'intervista a una radio ungherese pubblicata venerdì 21 giugno - Diritti d'autore Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Il premier ungherese Viktor Orbán ha avuto parole durissime per Manfred Weber e Ursula von der Leyen in un'intervista a una radio ungherese pubblicata venerdì 21 giugno - Diritti d'autore Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Il premier dell'Ungheria non ha preso bene l'entrata nel Ppe del suo rivale politico Peter Magyar e dei suoi deputati. In un'intervista, Orbán ne ha per tutti. Questione di stile o tattica in vista del Consiglio Ue della prossima settimana?