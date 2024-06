Perché il clima estremo sta colpendo la Grecia

Di Euronews Green

"Il Mediterraneo è a un punto caldo della crisi climatica", afferma il dottor Kostas Lagouvardos dell'Osservatorio Nazionale di Atene. Ecco perché l'allerta è alta

Questo mese la Grecia è stata colpita dalla più precoce ondata di caldo mai registrata, che ha causato diversi morti e la chiusura di scuole e attrazioni turistiche. Le temperature sono scese appena al di sotto della soglia ufficiale di 38°C, ma si prevede poca tregua per il resto dell'estate.

Non c'è dubbio che il Paese mediterraneo sia in prima linea nel cambiamento climatico causato dall'uomo in Europa. L'anno scorso è stato scottato da un'ondata di caldo record durata 16 giorni, che ha contribuito al più grande incendio selvaggio dell'Ue, con un'area grande due volte Atene andata in fumo tra luglio e agosto. Almeno 28 persone sono state uccise e decine ferite.

I greci hanno avuto poco tempo per riprendere fiato prima che le inondazioni mortali colpissero a settembre: alcune aree hanno ricevuto in un solo giorno la pioggia di un anno dalla tempesta Daniel.

Mentre si prepara a un'altra stagione di estremi climatici, quali sono le ragioni per cui la Grecia è così gravemente colpita? Per scoprirlo, abbiamo parlato con il climatologo Kostas Lagouvardos, direttore di ricerca dell'Osservatorio Nazionale di Atene (NOA).

Il Mediterraneo si sta riscaldando più velocemente in Europa

Sappiamo che l'Europa è il continente che si riscalda più rapidamente al mondo, con temperature che aumentano circa il doppio della media globale. Lo conferma un recente rapporto dell'Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite e dell'agenzia per il clima dell'Unione europea, Copernicus.

In particolare in estate, il riscaldamento è più accentuato nell'Europa centrale e sudorientale e intorno al Mediterraneo, afferma Copernicus.

"Il Mediterraneo è a un punto caldo della crisi climatica", spiega il dottor Lagouvardos a Euronews Green, sottolineando che anche l'Italia meridionale, Cipro, la Turchia e i Paesi dell'Africa settentrionale sono gravemente colpiti dall'aumento del calore.

La parte orientale del Mediterraneo si sta riscaldando in modo particolarmente rapido", aggiunge. Negli ultimi 30-40 anni, la ricerca del NOA mostra che l'aumento complessivo della temperatura in Grecia ha superato 1,5 gradi Celsius, un salto molto elevato per un periodo di tempo così breve.

Qual è l'impatto di altri fattori climatici sulla Grecia?

La Grecia ha la costa più lunga del Mediterraneo, se si considerano le migliaia di isole del Mar Egeo, del Mar Ionio, del Mar Mediterraneo e del Mar di Creta.

L'esistenza di molte isole esposte al mare la rende più vulnerabile", afferma il dottor Lagouvardos, "soprattutto ai forti venti". Il Paese è un insolito mosaico di terra e mare.

Ondate di calore e cicloni marini stabiliscono un nuovo record

"Abbiamo un sistema che funziona nel suo complesso - il mare, l'aria - e quando uno dei componenti di questo sistema si riscalda, allora si riscalda anche l'altro", spiega il dottor Lagouvardos.

Questo è stato il caso dell'anno scorso, quando l'ondata di caldo estivo ha fatto salire le acque del Mediterraneo a un nuovo record.

La ciclogenesi si riferisce alla formazione di cicloni e altri sistemi di bassa pressione sul mare. Un "pessimo esempio" di questo fenomeno si è verificato nel settembre 2023 con la tempesta Daniel, che ha portato una quantità spropositata di precipitazioni sulla terraferma.

I venti secchi creano una tempesta perfetta per gli incendi boschivi

La vicinanza della Grecia all'Africa fa sì che spesso i venti caldi attraversino l'oceano. Questo è accaduto all'inizio del mese, con venti caldi e polverosi provenienti dall'Africa settentrionale che hanno alimentato l'ondata di calore.

Ora il Paese sta sperimentando forti e secchi venti settentrionali, noti come Etesi, che soffiano attraverso il Mar Egeo, colpendo principalmente le isole e le zone orientali, compresa Atene. In genere dominano in luglio e agosto, ma ora si manifestano anche in giugno.

A map showing wildfire-scorched areas in the Attica area between 2017-2023. METEO Unit/National Observatory of Athens

Questo è un problema, spiega il dottor Lagouvardos, perché la combinazione di condizioni secche e calde e di forti venti crea "lo scenario peggiore" per gli incendi boschivi.

Se c'è una distinzione da fare tra la Grecia e gli altri Paesi mediterranei per quanto riguarda gli impatti climatici, secondo lo scienziato è il numero di incendi boschivi, che è sproporzionatamente alto.

Gli esperti stanno studiando una serie di soluzioni e di tecniche di gestione forestale per affrontare questo evento annuale, compreso l'utilizzo di tecnologie come i droni e i sensori di temperatura.

Gli eventi meteorologici estremi sono aumentati in Grecia

Per valutare meglio come sta cambiando il clima del suo Paese, il dottor Lagouvardos ha fondato e coordina una rete di centinaia di stazioni meteorologiche di superficie automatizzate in tutta la Grecia.

Queste aiutano a fornire avvisi di calore più localizzati e a tracciare le tendenze di quali parti del Paese si stanno riscaldando più velocemente. Non è la Grecia meridionale, infatti, ma le zone nord-occidentali del Paese, lontane dal mare, ad avere una tendenza al riscaldamento più elevata negli ultimi 30 anni.

A graph showing severe weather events per year in Greece. METEO Unit/National Observatory of Athens

Il NOA tiene d'occhio anche gli eventi meteorologici estremi, che classifica come quelli che causano un impatto sociale ed economico significativo. Dal 2000 al 2009 si sono verificati 60 eventi di questo tipo, con un'impennata del 50% fino a 90 tra il 2010 e il 2019.

Nel 2021, in risposta ai devastanti incendi dell'estate, la Grecia ha creato il ministero della crisi climatica e della protezione civile.

Riflettendo la posizione di prima linea del Paese, i politici tendono a parlare della crisi in termini molto più forti rispetto a molti dei loro omologhi del Nord Europa.

"La Grecia sta affrontando una guerra in un periodo di pace", ha dichiarato lo scorso anno il primo ministro Kyriakos Mitsotakis. "La crisi climatica è qui e ci costringe a vedere tutto in modo diverso".