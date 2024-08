Con il riscaldamento del pianeta, il permafrost si sta erodendo più rapidamente e sta rilasciando nell'ambiente un metallo tossico: il mercurio. Potrebbe rappresentare una grave minaccia ambientale e sanitaria

PUBBLICITÀ

Scorrendo attraverso l'Alaska fino al Mare di Bering, il fiume Yukon erode il permafrost (strato di terreno permanentemente gelato che si trova, a profondità non minori di qualche metro, nel sottosuolo di varie zone, specialmente ad alta latitudine e ad alta quota) lungo le sue sponde e trasporta i sedimenti a valle.

Con il riscaldamento del pianeta, il permafrost si sta erodendo più rapidamente e sta rilasciando nell'ambiente un metallo tossico: il mercurio.

Sebbene il mercurio rilasciato dallo scioglimento del permafrost non rappresenti oggi una minaccia tossica, il suo impatto aumenterà nel tempo. Si accumula gradualmente nella catena alimentare e i pesci e gli animali selvatici mangiati dall'uomo rappresentano una minaccia futura.

Un nuovo studio pubblicato dai ricercatori dell'University of Southern California Dornsife College of Letters, Arts and Sciences (USC) esamina metodi più accurati per misurare la portata del problema del mercurio nell'Artico.

Perché c'è mercurio nell'Artico?

La circolazione atmosferica naturale fa sì che gli inquinanti tendano a spostarsi verso latitudini più elevate.

Questo fa sì che il mercurio si accumuli nell'Artico, dove viene assorbito dalle piante che poi muoiono e diventano parte del terreno. Questo si congela nel permafrost - dove il terreno rimane ghiacciato tutto l'anno - e nel corso di migliaia di anni le concentrazioni di mercurio si sono accumulate nel suolo. In questa forma, non è particolarmente pericoloso.

Il metallo tossico viene rilasciato quando il terreno si scongela, anche alla luce del cambiamento climatico. L'Artico si sta riscaldando quattro volte più velocemente della media globale.

Precedentemente sequestrato dal permafrost nei sedimenti per millenni, questo mercurio viene ora eroso e rilasciato nell'ambiente.

Potrebbe esserci una enorme bomba al mercurio nell'Artico pronta ad esplodere Josh West Professore di scienze della terra e studi ambientali presso l'USC di Dornsife

Potrebbe rappresentare una grave minaccia ambientale e sanitaria per i 5 milioni di persone che vivono nell'Artico e per gli oltre 3 milioni di persone che vivono in aree in cui si prevede che il permafrost scomparirà completamente entro il 2050.

"Potrebbe esserci una gigantesca bomba di mercurio nell'Artico in attesa di esplodere", afferma il coautore dello studio Josh West, professore di scienze della Terra e studi ambientali alla USC Dornsife.

Il rischio di assumere mercurio attraverso l'acqua potabile è minimo e la maggior parte degli esseri umani è esposta a un certo livello di mercurio nella propria dieta. I sedimenti erosi vengono spesso ridepositati più a valle nel fiume.

La comprensione delle dinamiche di questo movimento è fondamentale per capire l'entità della minaccia per le comunità artiche.

Prevedere il problema dell'inquinamento da mercurio nell'Artico

La nuova ricerca esamina un metodo più accurato per misurare la quantità di mercurio rilasciata dal permafrost dal fiume e stimare il mercurio totale in attesa di rilascio.

I metodi precedenti per stimare i livelli di questo metallo tossico devono fare i conti con limitazioni come la profondità di campionamento del suolo, il che significa che i risultati variano enormemente. I campioni di carotaggi sono stati prelevati solo dagli ultimi tre metri di permafrost.

Lo studio ha invece analizzato il mercurio nei sedimenti delle rive dei fiumi e dei banchi di sabbia, attingendo agli strati più profondi del suolo. I livelli sono risultati coerenti con le stime più elevate di studi precedenti. Secondo i ricercatori, questo significa che il metodo è probabilmente accurato.

Le scoperte dei ricercatori

Il team ha anche usato i satelliti per vedere come il corso del fiume Yukon potrebbe cambiare nei prossimi anni e come questo potrebbe influire sull'erosione degli argini carichi di mercurio. Sperano che questo possa aiutare a prevedere il movimento di questo inquinante.

I ricercatori hanno anche scoperto che i sedimenti a grana più fine contenevano più mercurio di quelli a grana grossa. Ciò suggerisce che i diversi tipi di suolo potrebbero comportare rischi diversi.

"Tenere conto di tutti questi fattori dovrebbe darci una stima più accurata del mercurio totale che potrebbe essere rilasciato quando il permafrost continuerà a sciogliersi nei prossimi decenni", afferma Isabel Smith, dottoranda presso la USC Dornsife e autrice corrispondente dello studio.