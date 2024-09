Di Euronews

L'annuncio arriva con la visita a Kiev del segretario di Stato americano Antony Blinken e del ministro degli Esteri britannico David Lammy, dopo che l'Iran ha inviato missili balistici alla Russia

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno promesso quasi 1,5 miliardi di euro di aiuti supplementari all'Ucraina.

Durante una visita a Kiev mercoledì del segretario di Stato americano Antony Blinken e del ministro degli Esteri britannico David Lammy, i funzionari ucraini hanno rinnovato le loro richieste di utilizzare i missili forniti dall'Occidente contro gli obiettivi in Russia.

Blinken ha annunciato oltre 700 milioni di euro in aiuti umanitari, mentre Lammy ha confermato che il suo Paese fornirà altri 709 milioni di euro in assistenza e garanzie sui prestiti. È prevista la consegna di centinaia di missili per la difesa aerea, decine di migliaia di proiettili di artiglieria e di veicoli blindati entro la fine dell'anno.

"Il sostegno del Regno Unito all'Ucraina è incrollabile. Accanto agli Stati Uniti, siamo impegnati a dare all'Ucraina ciò di cui ha bisogno per resistere all'invasione illegale della Russia", ha dichiarato Lammy, "Il nostro impegno di oltre 600 milioni di sterline rappresenta l'ultima tranche del nostro continuo supporto all'Ucraina. Questo fornirà un aiuto vitale agli ucraini mentre continuano a resistere agli incessanti attacchi russi" ha aggiunto il ministro.

Blinken ha detto che porterà a Washington le richieste sui missili del presidente ucraino Volodymyr Zelensky "per informare il presidente". “Parlando a nome degli Stati Uniti, ci siamo adeguati e adattati al mutare delle esigenze, al mutare del campo di battaglia. E non ho dubbi che continueremo a farlo con l'evolversi della situazione”, ha dichiarato Blinken in conferenza stampa.

"L'ingresso dell'Ucraina nella Nato è inevitabile e l'Ucraina sta seguendo questo percorso", ha aggiunto Blinken. Allo stesso tempo, ha osservato che affinché l'Ucraina possa aderire alla Nato, il Paese dovrà adottare un pacchetto di riforme necessarie.

Il tema dei missili balistici a lungo raggio

La visita diplomatica si è svolta mentre l'esercito russo continua a colpire la regione orientale ucraina di Donetsk con missili, bombe e droni che causano molte vittime civili.

Ma le relazioni tra l'Ucraina e i suoi partner occidentali sono diventate sempre più tese a causa dei ripetuti appelli di Kiev per ottenere l'autorizzazione dell'Occidente a utilizzare le armi a lungo raggio degli Stati Uniti e di altri alleati per colpire obiettivi più profondi all'interno della Russia.

La questione è diventata più urgente a causa dell'ultimo acquisto di missili balistici dall'Iran da parte della Russia, ma i leader occidentali si sono opposti nuovamente alla richiesta, temendo che, se concessa, possa far degenerare la guerra.

Biden ha permesso all'Ucraina di sparare missili forniti dagli Stati Uniti oltre il confine con la Russia per autodifesa, ma ha ampiamente limitato la distanza a cui possono essere sparati.

Zelensky ha detto di sperare in una modifica di queste limitazioni. “Contiamo almeno su qualche decisione forte”, ha detto, “Per noi è molto importante”.

Il presidente ucraino ha detto che spera di parlare con Biden entro la fine del mese, perché il sostegno militare e finanziario degli Stati Uniti è fondamentale. “Facciamo molto affidamento su di esso e, francamente, non possiamo prevalere senza di esso”, ha detto Zelensky.