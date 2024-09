Resilienza climatica: Copenaghen, il sogno di una città a prova di alluvione

La capitale danese si sta preparando a un aumento delle piogge torrenziali nei prossimi decenni a causa dei cambiamenti climatici. Si stanno costruendo gigantesche infrastrutture sopra e sotto terra per rendere la città più resistente ai forti acquazzoni.

Il 2 luglio 2011, la città di Copenaghen ha vissuto la "tempesta dei mille anni". In pochi minuti, masse d'acqua hanno invaso strade ed edifici, causando danni per quasi un miliardo di euro.

"Quell'anno ci siamo resi conto che Copenaghen sarebbe stata colpita dai cambiamenti climatici, quindi abbiamo fatto analizzare gli effetti. Sembra che avremo fino al 30% di pioggia in più e una moltiplicazione dei temporali che avranno un forte impatto sulla città", spiega Jan Rasmussen, direttore del piano di adattamento al clima della città di Copenaghen.

Copenaghen ha lanciato un "piano di gestione dei nubifragi" da diversi miliardi di corone danesi più di 10 anni fa euronews

La città ha quindi lanciato un importante piano per gestire meglio i devastanti acquazzoni, noti come nubifragi, intesi come più di 15 millimetri di pioggia in 30 minuti. Il "piano di gestione dei nubifragi" della capitale consiste in una serie di soluzioni su piccola e grande scala, sia tecniche che naturali, in superficie e sotto terra.

Per aumentare la capacità idrica del sistema, la città ha avviato la costruzione di diversi tunnel sotto la città. Abbiamo visitato un tunnel lungo 1,3 chilometri che collegherà i laghi interni di Copenaghen all'estremità del porto. L'apertura è prevista per il 2026.

Vista della stazione di pompaggio di un tunnel per nubifragi in costruzione vicino al porto di Copenaghen euronews

"Quando la città viene colpita da molte piogge, possiamo riempire il tunnel usandolo come serbatoio, così quando avremo più spazio nel nostro sistema, potremo inviarlo all'impianto di trattamento delle acque. In caso di acquazzoni molto forti, potremo anche svuotare il tunnel nel porto, che avrà una funzione di trasporto", spiega Ditte Reinholdt Jensen, esperta di adattamento ai cambiamenti climatici presso HOFOR, la società di servizi incaricata di questi progetti faraonici.

Vista del tunnel per nubifragi, largo da 2 a 3 metri, in costruzione nel centro di Copenaghen euronews

Il costo del tunnel è stimato in 43 milioni di euro. "Il costo della costruzione di tutti questi impianti sarà compensato dai danni che eviteremo", sottolinea Ditte.

Secondo HOFOR, un altro tunnel, costruito nel quartiere di Valby, ha già dimostrato la sua validità durante un nubifragio di minore entità il 4 agosto 2024.

Utilizzare la superficie della città per gestire l'acqua

Anche in superficie si stanno sperimentando altre soluzioni, come la costruzione di aiuole pluviali nelle zone residenziali. È stato anche sperimentato un asfalto più permeabile per evitare che l'acqua rimanga in superficie.

Alcuni parchi sono stati completamente ristrutturati per far fronte alle tempeste. Lo storico Enghavepark, costruito quasi un secolo fa, è stato completamente riprogettato per diventare un bacino idrico di 22.600 m3, l'equivalente di otto piscine olimpioniche.

In caso di temporale, l'acqua piovana verrà scaricata da questa griglia sul campo da calcio del parco euronews

Il progetto è il risultato di studi approfonditi sul flusso dell'acqua nei vari quartieri della città. Il parco si trova a valle del quartiere di Carlsberg, su una collina che può immagazzinare 3.000 m3 di acqua. In caso di tracimazione, l'acqua verrà scaricata a valle in questo parco.

Questo cancello può chiudersi sotto la pressione dell'acqua per inondare l'intero parco euronews

"L'acqua scende prima in questo campo da calcio, poi inizia a scorrere verso il lago. E arriva infine giù al roseto. Se avremo bisogno di immagazzinare più acqua, i cancelli del parco si chiuderanno e tutto il parco si riempirà d'acqua", spiega Jan Rasmussen davanti al muro di cemento alto poco meno di un metro che circonda l'intero parco.

L'architettura originale del parco, come questo lago, è stata preservata euronews

Con il suo lago storico, il campo da calcio e i giardini, il posto non sembra un'infrastruttura alluvionale, affermano i promotori del progetto. "Quando abbiamo parlato di questo progetto con gli architetti della città, gli abbiamo detto che questo parco doveva rimanere parte integrante della città. Ci hanno detto: "Wow, siete sicuri che lo possiamo fare?" Ma lo abbiamo fatto. Questo parco non sembra un bacino idrico", aggiunge Rasmussen.

L'acqua immagazzinata sotto l'Enghavepark può essere usata per alimentare una pompa utilizzata dagli operatori della nettezza urbana. "Ci aspettiamo anche un aumento delle ondate di calore, quindi stiamo cercando di combinare tutto questo in un unico piano", spiega Jan, secondo il quale la capitale danese sta collaborando con altre città per condividere le proprie esperienze di adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso C40 e altre organizzazioni.

"Il lavoro che stiamo facendo non significa che ora possiamo rilassarci. Sarà un impegno continuo per far fronte a tutte le piogge che si verificheranno in futuro", conferma Ditte Reinholdt Jensen di HOFOR.

Verso un approccio più sistemico

Le città devono fare di più per proteggersi dai rischi climatici e investire nella resilienza della società urbana, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), che ad aprile ha pubblicato il rapporto 2024 sull'adattamento urbano per la resilienza climatica.

Aiuole pluviali installate in un'area residenziale di Copenaghen euronews

"Molte delle azioni che vengono intraprese oggi si basano ancora su dei progetti. Dobbiamo renderle più sistemiche. È una grossa sfida per le città, ma nel tempo sarà necessario fare molto di più", secondo Wouter Vanneuville, esperto di adattamento ai cambiamenti climatici dell'AEA, che invita le città a moltiplicare gli spazi verdi per contrastare l'impermeabilità intrinseca delle città, ma anche a mantenere l'acqua nelle città, sotto forma di fontane e canali.

Secondo Wouter Vanneuville, dell'Agenzia europea dell'ambiente con sede a Copenaghen, i rischi climatici sono in aumento in Europa euronews

Secondo l'AEA, nell'ultimo decennio il 2021, il 2022 e il 2023 sono stati tra i primi cinque anni con le maggiori perdite economiche causate da eventi meteorologici estremi, soprattutto inondazioni.

"Si stanno intraprendendo molte azioni concrete. Per diversi anni, le città più grandi hanno elaborato e attuato piani, ma ora è giunto il momento che anche le città più piccole, che non hanno le risorse per avere un team dedicato, li attuino. Si sta facendo molto, ma c'è ancora molto da fare", conclude l'esperto dell'AEA.