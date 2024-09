L'Europa è stata colpita da ondate di calore e da condizioni meteorologiche estreme già a giugno. Non basterà un generale raffreddamento negli ultimi quattro mesi del 2024

"La crisi climatica sta stringendo la sua morsa su di noi": l'estate 2024 è stata dichiarata la più calda di sempre.

La notizia arriva dal servizio climatico europeo Copernicus. Il direttore Carlo Buontempo, come altri scienziati del clima, era indeciso se il 2024 sarebbe stato l'anno più caldo mai registrato perché l'agosto 2023 era stato enormemente più caldo della media.

Ma poi questo agosto 2024 ha eguagliato quello del 2023, rendendo Buontempo "abbastanza certo" che quest'anno finirà per essere l'anno più caldo di sempre.

"Affinché il 2024 non diventi l'anno più caldo mai registrato, dobbiamo assistere a un significativo raffreddamento del paesaggio nei mesi restanti, cosa che non sembra probabile in questa fase", ha detto Buontempo.

Una donna che entra nel Colosseo passa davanti a un ventilatore, Roma, 10 agosto 2024 AP Photo

L'estate più calda di sempre

L'estate meteorologica settentrionale, giugno, luglio e agosto, ha registrato una media di 16,8 gradi, secondo Copernicus. Si tratta di 0,03 gradi in più rispetto al vecchio record del 2023.

Le registrazioni di Copernicus risalgono al 1940, ma quelle americane, britanniche e giapponesi, che partono dalla metà del XIX secolo, mostrano che l'ultimo decennio è stato il più caldo da quando sono state effettuate misurazioni regolari e probabilmente in circa 120mila anni, secondo alcuni scienziati.

I mesi di agosto del 2024 e del 2023 sono stati i più caldi a livello globale, con 16,82 gradi. L'unica eccezione è stato il mese di luglio, quando per la prima volta in più di un anno non è stato stabilito un record perché un po' più "freddo" rispetto al 2023. Ma poiché il giugno 2024 è stato molto più caldo del giugno 2023, questa estate nel suo complesso è stata la più calda di sempre, secondo il direttore Buontempo.

"Ciò che questi numeri indicano è come la crisi climatica stia stringendo la sua morsa su di noi", ha detto Stefan Rahmstorf, scienziato del clima presso l'Istituto di Potsdam per la ricerca sul clima, che non ha partecipato alla ricerca.

Perché la Terra si sta riscaldando

Sebbene una parte del caldo record dell'anno scorso sia stata causata da El Niño, un riscaldamento naturale temporaneo di alcune zone del Pacifico centrale che ha alterato il clima in tutto il mondo, quell'effetto è scomparso e ciò dimostra che il fattore principale è il cambiamento climatico a lungo termine causato dall'uomo, dalla combustione di carbone, petrolio e gas naturale.

"Non c'è da sorprendersi se vediamo questa ondata di calore e queste temperature estreme", ha detto Buontempo, "Siamo destinati a vederne altre".

Vigili del fuoco al lavoro per spegnere un vasto incendio vicino ad Atene, Grecia AP Photo

Non basterà un raffreddamento negli ultimi mesi del 2024

Con la previsione di un possibile arrivo de La Niña, un temporaneo raffreddamento naturale di alcune zone del Pacifico centrale, gli ultimi quattro mesi dell'anno potrebbero non essere più da record. Ma è improbabile che sia abbastanza fresco da impedire al 2024 di battere il record annuale, ha detto Buontempo.

Non si tratta solo di numeri in un libro di record, ma di condizioni meteorologiche che danneggiano le persone, hanno detto gli scienziati del clima.

"Tutto ciò si traduce in una maggiore sofferenza in tutto il mondo, poiché luoghi come Phoenix iniziano a sentirsi come un barbecue chiuso in alto per periodi sempre più lunghi dell'anno", ha dichiarato il preside dell'Università del Michigan e scienziato del clima Jonathan Overpeck. Quest'anno la città dell'Arizona ha avuto più di 100 giorni di clima a 37,8 gradi. "Con ondate di calore più lunghe e più severe arrivano anche siccità più gravi in alcuni luoghi e piogge più intense e inondazioni in altri. Il cambiamento climatico sta diventando troppo evidente e costoso per essere ignorato".

Estate di caldo estremo in Europa

Pochi luoghi in Europa sono sfuggiti alle ondate di calore e al clima estremo di quest'estate, persino gli atleti olimpici non sono riusciti a sfuggire al caldo.

Le ondate di calore hanno colpito Grecia, Turchia e Cipro già a giugno, con la morte di cinque turisti nel giro di poche settimane.

Poi quattro persone sono morte in Italia, quando le temperature hanno raggiunto i 38 gradi. Le ondate di calore sono discriminanti, con le donne anziane più a rischio di morte.

Ad agosto, la Francia ha vissuto il fine settimana più caldo dell'anno. Dopo un'ondata di calore mortale nel 2003, la Francia è uno dei Paesi europei meglio preparati, con sistemi di allarme in atto per mantenere i cittadini al sicuro.