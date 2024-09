Un'ora e tre quarti di confronto tra la vicepresidente e l'ex presidente Usa. È stato il primo e forse unico dibattito tv in vista del voto del 5 novembre. Entrambi i candidati hanno giocato le proprie carte. Forse per Harris il confronto certifica un testa a testa impensabile fino a poco tempo fa

Il primo e probabilmente unico dibattito elettorale tra Kamala Harris e Donald Trump, martedì sera a Philadelphia (la notte in Italia), è stato uno scontro terminato ai punti senza colpi decisivi (tanto che la squadra della vicepresidente ha chiesto un nuovo dibattito ipotizzato per fine mese).

La candidata democratica e l'ex presidente repubblicano hanno toccato tutti i temi della contesa, in due performance provate e riprovate con i propri collaboratori e messe in scena infine al National Convention Center davanti alle telecamere dell'emittente Abc.

Quali sono stati i temi del dibattito tra Harris e Trump

Aborto, economia, immigrazione, guerre in Medioriente e Ucraina, le vicende legali di Trump e le debolezze di Harris nei suoi quasi quattro anni al governo come vice di Biden.

Su questi argomenti si sono espressi i candidati per 105 minuti, alternandosi in interventi da due minuti e controrepliche che, essendo stata imposta la regola del microfono spento per chi tra i due non stava parlando per evitare interruzioni, si è affidata spesso alla mimica facciale.

Cosa ha detto Kamala Harris nel suo primo dibattito presidenziale

"Lui non dovrebbe certo dire a una donna cosa fare del suo corpo”: la vicepresidente Usa ha segnato punti sull'aborto e quando ha replicato a suo modo alle dichiarazioni di Trump.

Ha subito attaccato sull'immigrazione. "Lui parlerà di questo tutta la serata" ha anticipato Harris, che ha cercato puntualmente di irritare lo sfidante.

Sull'economia invece "quello che abbiamo fatto è stato ripulire il pasticcio" lasciato da Trump nel 2020, ha affermato Harris, che si è dovuta difendere dalla percezione rilevata dai sondaggi di opione secondo cui gli Stati Uniti se la passano male (quando invece l'economia è stata uno dei punti forti del mandato di Biden).

L'ex procuratrice generale e senatrice della California ha chiesto al candidato repubblicano di dire "cosa intende fare contro le ambizioni territoriali di Vladimir Putin" e di farlo in Pennsylvania dove vivono 800mila americani di origine polacca, che si presume abbiano a cuore il destino dell'Ucraina.

La candidata democratica ha bucato lo schermo quando ha poggiato il mento sulle dita nell'ascoltare il candidato repubblicano, come se si stesse gustando l'incredulità delle sue parole. In un paio di passaggi, Trump ha cercato di competere sulla quantità di pubblico ai rispettivi comizi e poi descritto i migranti irregolari come gente che si mangia i cani e i gatti dei vicini.

Nelle sue dichiarazioni finali, che a estrazione ha tenuto per prima, la vicepresidente ha insistito sulla sua autorevolezza da ex procuratrice e vice alla Casa Bianca e ha promesso una presidenza per tutti gli americani, forte e credibile, diversa da quella di Trump (che ha richiamato alle responsabilità nell'assalto al Campidoglio del 2021).

"Trump è confuso sulla realtà dei fatti, come avere perso le ultime elezioni" ha ribadito la vicepresidente, che ha a volte ricordato allo sfidante che sta competendo contro di lei e non più con Biden.

Cosa ha detto Trump dopo avere battuto Biden in Tv

L'ex presidente è tornato sempre sull'immigrazione, il punto forte della campagna repubblicana secondo i sondaggi, anche quando le domande dei moderatori David Muir e Linsey Davis toccavano altri argomenti.

Harris è "marxista", il che va contro la libertà nella vita privata e in economia, ha insistito Trump, non ha peso politico ed è "peggio di Biden".

"Ho studiato finanza alla Wharton School" ha detto Trump riferendosi alla prestigiosa università che ha frequentato, garantendo che i suoi vecchi professori sono d'accordo sulle sue politiche economiche. Sull'interruzione di gravidanza ha invocato la libertà personale e bollato come una bugia le accuse di Harris.

"Putin ha le armi nucleare e potrebbe utilizzarle, nessuno ci pensa" ha detto Trump riguardo alla guerra in Ucraina, dicendo che lui da presidente sarebbe in grado di negoziare e di aiutare a terminare il conflitto persino prima del suo insediamento alla Casa Bianca.

“Non firmerò un divieto e non c'è motivo di firmare un divieto”, dichiarando che la questione sarà lasciata alla decisione dei singoli Stati, come stabilito dalla Corte Suprema nel 2022 annullando la storica sentenza Roe v Wade.

È opinione condivisa che Trump non abbia ceduto troppo alle provocazioni di Harris e che sia mostrato disciplinato evitando insulti e attacchi personali, sempre presenti nei suoi comizi (eccezion fatta per l'accusa ai due moderatori di essere stati di parte, fatta ai giornalisti in sala stampa dopo il termine della trasmissione).

Chi ha vinto il confronto televisivo tra Harris e Trump?

Le analisi dei media mondiali concordano che il dibattito lascia le elezioni nella piena incertezza, con un leggera nota di sconfitta per Trump. Al di là della prestazione, è già un un buon risultato per Harris essere riuscita definitivamente a recuperare il terreno perso in campagna elettorale da parte di Joe Biden prima del suo ritiro.

All vicepresidente veniva chiesto però di dire di più dei suoi programmi, visto che è candidata da poco, eppure è rimasta sui concetti generali. Inoltre, è dovuta scendere nel campo repubblicano per parare le preoccupazioni degli elettori, come quando ha sottolineato che "sia lei sia Tim Walz possiedono un'arma da fuoco".

L'ex presidente oltre a stare per lo più sulla difensiva ha usato alcune frasi deboli come "ho delle idee su un piano" parlando di assistenza sanitaria pubblica. Nel replicare all'accusa che nessun leader mondiale lo consideri all'altezza, Trump ha detto di avere il sostegno di "uno degli uomini più rispettati", Viktor Orbán, il premier ungherese.

Mancano poco meno di due mesi al voto del 5 novembre e c'è da attendersi un tutto per tutto da parte dei due candidati, specie negli Stati in bilico, a partire dalla stessa Pennsylvania che ha ospitato il dibattito.

Dalla parte di Harris potrebbero pesare le donazioni (oltre un miliardo di dollari dal 21 luglio) e alcuni endorsement, come quello arrivato subito dopo la chiusura del confronto con Trump da parte della cantautrice Taylor Swift.

"Combatte per i diritti e le cause che io credo abbiano bisogno di un guerriero per realizzarle", ha scritto su Instagram ai suoi 283 milioni di followers, aggiungedo che il vice designato da Harris, Tim Walz, si è sempre impegnato per la comunità Lgbtq+ e i diritti riproduttivi.