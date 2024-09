Ecco quali altri Paesi Schengen prevedono controlli alle frontiere

La Germania ha annunciato nuovi controlli alle frontiere per i prossimi sei mesi per contenere l'afflusso di migranti irregolari. Ecco quali altri Paesi dell'area Schengen stanno facendo lo stesso e perché

Berlino ha suscitato scalpore in Europa quando ha annunciato di voler intensificare i controlli alle frontiere con i suoi vicini, per far fronte a quella che definisce un'ondata di immigrazione irregolare.

Tali misure significano che la circolazione di persone e merci nel Paese è ora soggetta a controlli, cosa che normalmente non avviene tra i Paesi dell'Area Schengen - un gruppo di Stati che ha ufficialmente abolito i controlli alle frontiere reciproche.

L'area comprende tutti gli Stati dell'Ue, a eccezione di Irlanda e Cipro, oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. A causa della loro collocazione all'interno della penisola italiana, San Marino e la Città del Vaticano sono membri de facto, anche se non ufficialmente.

Nonostante l'annuncio di controlli più severi di lunedì, la Germania non è l'unico Paese dell'Area Schengen ad aver rafforzato di recente la sicurezza alle frontiere. Ci sono almeno altri sette Paesi dell'area Schengen che hanno reintrodotto controlli temporanei alle frontiere.

Austria

Vienna ha ripristinato i controlli al confine con la Repubblica Ceca fino al 15 ottobre e con Slovenia e Ungheria fino all'11 novembre.

Analogamente alla Germania, la decisione è stata presa per contenere l'immigrazione irregolare e alleviare la pressione sul sistema di asilo, oltre che per fermare le minacce terroristiche provenienti dal Medio Oriente sulla scia della guerra tra Israele e Hamas.

Le ragioni includono anche le attività di spionaggio in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e le frodi informatiche.

Danimarca

La Danimarca ha rafforzato la sicurezza delle frontiere su tutti i confini interni. Come in Norvegia, le restrizioni saranno in vigore dal 12 maggio all'11 novembre, "con particolare attenzione al confine terrestre danese-tedesco e ai porti danesi con collegamenti via traghetto con la Germania".

Copenaghen ha dichiarato di essere preoccupata per la "minaccia terroristica legata al conflitto tra Israele e gruppi militanti a Gaza e alle profanazioni del Corano nel 2023, che hanno creato una nuova attenzione per la Danimarca come obiettivo prioritario tra i gruppi militanti islamici".

Francia

I controlli lungo tutte le frontiere interne sono in vigore dal 1° maggio e dovrebbero rimanere fino al 31 ottobre.

La decisione di Parigi è stata motivata dalla "costante pressione migratoria alle frontiere esterne di Schengen" e dal "significativo aumento degli attraversamenti irregolari, in particolare dalla Turchia e dal Nord Africa", nonché dalla "pressione sul sistema di accoglienza" e dall'"intensificazione della minaccia terroristica".

La misura è stata applicata anche a causa dei Giochi Olimpici e Paralimpici organizzati in estate, che hanno portato in Francia milioni di persone.

Italia

A causa della presidenza italiana del G7 e del rischio di attività terroristiche "legate alle turbolenze in Medio Oriente e al possibile rischio di infiltrazioni terroristiche nei flussi migratori irregolari", Roma ha rafforzato la sicurezza delle frontiere fino al 18 dicembre, secondo la Commissione europea.

Non è chiaro però quali siano le frontiere coinvolte. Euronews ha contattato il Ministero dell'Interno per avere chiarimenti.

Un display al confine tra Croazia e Slovenia al valico di Bregana, giovedì 8 dicembre 2022 AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Norvegia

Dal 12 maggio sono stati limitati gli ingressi in tutti i porti collegati all'Area Schengen e i controlli rimarranno in vigore almeno fino all'11 novembre 2024.

Oslo ha motivato le misure con la "crescente minaccia alle infrastrutture critiche, alle operazioni di intelligence russe che minacciano le esportazioni norvegesi di gas o il sostegno militare all'Ucraina".

Slovenia

Sono in atto controlli al confine con la Croazia e l'Ungheria. Sono stati introdotti alla fine di giugno a causa di grandi eventi sportivi come Uefa Euro 2024 in Germania e i Giochi Olimpici in Francia, e si prevede che rimarranno in vigore fino al 21 dicembre.

Secondo le autorità slovene, i motivi includono anche "l'aumento dell'instabilità in Medio Oriente, l'aggressione della Russia in Ucraina, la criminalità organizzata e le minacce terroristiche in generale".

Svezia

La Svezia completa i Paesi scandinavi che hanno introdotto controlli dal 12 maggio all'11 novembre. La misura "può essere estesa a tutte le frontiere interne", ha dichiarato la Commissione europea.

Le autorità svedesi sono state motivate principalmente dall'attacco a Israele da parte di Hamas e dall'offensiva israeliana a Gaza, "che hanno aumentato le tensioni in Svezia e in altri Stati membri, aumentato il rischio di gravi violenze e attacchi motivati dall'antisemitismo, grave minaccia all'ordine pubblico e alla sicurezza interna".