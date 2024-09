ISW: la Russia come intende utilizzare i missili iraniani?

Di Sasha Vakulina

Il think tank statunitense sta esaminando i piani della Russia per utilizzare i missili iraniani Fath-360 destinati ad attaccare le infrastrutture ucraine e dare impulso alla campagna militare.di Mosca

PUBBLICITÀ

L'Institute for the Study of War sta osservando come e quando Mosca intende utilizzare i missili forniti da Teheran, in un contesto di crescente condanna internazionale del sostegno iraniano alla guerra della Russia in Ucraina.

Secondo il think tank statunitense, Mosca intende utilizzare missili balistici a corto raggio per colpire le infrastrutture critiche ucraine nei prossimi mesi. Questa mossa mira ad alleggerire la pressione sulla produzione missilistica russa, intensificando al contempo la campagna militare.

Citando fonti dell'intelligence ucraina, il quotidiano britannico The Times ha riferito che il 4 settembre l'Iran ha consegnato più di 200 missili Fath-360 alla Russia attraverso un porto del Mar Caspio.

Per maggiori informazioni, guardate il nostro video reportage completo qui sopra