Il rapporto annuale sullo stato dell'Unione europea dell'energia mostra che l'Europa dipende ancora dalla Russia per quasi un quinto delle sue importazioni di gas, mentre l'esecutivo comunitario è preoccupato per la lentezza della transizione dai combustibili fossili

Nonostante l'enorme calo delle forniture da quando il Cremlino ha iniziato la sua guerra contro l'Ucraina nel 2022, l'Ue dipende ancora dalla Russia per quasi un quinto delle sue forniture di gas. La commissaria per l'energia Kadri Simson ha esitato quando gli è stato chiesto se il blocco fosse pronto a includerla in un regime di sanzioni in continua espansione.

"Rimaniamo pienamente impegnati a completare l'eliminazione graduale del gas russo, che può essere effettuata senza mettere in discussione la sicurezza energetica dell'Europa", ha dichiarato Simson ai giornalisti a Bruxelles, in occasione della presentazione del rapporto annuale sullo stato dell'Unione europea dell'energia.

L'Ue dipende ancora per il 18 per cento dalle importazioni russe di Gnl

Il rapporto riconosce che, sebbene il consumo di gas russo sia diminuito drasticamente rispetto ai 150 miliardi di metri cubi, pari al 45 per cento di tutte le importazioni prima dell'invasione, l'Unione si è comunque affidata alla Russia per il 18 per cento delle importazioni negli otto mesi fino ad agosto - un po' più delle importazioni totali di Gnl dagli Stati Uniti, il che significa che la Russia è ancora il secondo fornitore europeo dopo la Norvegia.

Alla domanda se la Commissione avesse intenzione di imporre sanzioni sulle importazioni di gas naturale russo, in particolare ora che i trasferimenti trans-ucraini sono destinati a cessare alla fine dell'anno, quando scadrà l'accordo di transito, Simson ha risposto che la Russia ha già perso ogni influenza che un tempo aveva sull'Ue, controllando le sue maggiori forniture di gas.

"I volumi che alcune compagnie stanno ancora ricevendo dalla Russia non le permettono più di ricattarci: ci sono alternative disponibili", ha detto Simson, sottolineando che i depositi di gas europei erano già pieni prima dell'inizio dell'inverno.

L'esecutivo dell'Ue si è preparato per la scadenza dell'accordo di transito tra la russa Gazprom e l'Ucraina alla fine dell'anno. "Abbiamo trovato vie di approvvigionamento alternative, e gli Stati membri o le loro aziende che ancora ricevono gas dalla Russia hanno avuto due anni in più rispetto ad altre aziende che la Russia ha deciso di tagliare fuori... nel 2022".

Le alternative disponibili al Gnl russo

La Commissione è decisa a garantire che il gas russo che non passa più per l'Ucraina - privando Kiev dei diritti di transito - non venga semplicemente reindirizzato su altre rotte. "Si tratta di un lavoro in corso", ha detto Simson, senza specificare se le sanzioni siano imminenti. "La mia missione principale è quella di incoraggiare le aziende che ancora ricevono il gas dei gasdotti russi... a scegliere alternative più prevedibili", ha detto la commissaria.

Simson ha comunque riconosciuto che le imprese possono continuare a importare legalmente dalla Russia finché non ci saranno sanzioni. Ha esortato i governi a "fare buon uso degli strumenti" concordati durante una recente revisione delle norme sul mercato del gas che consentono di vietare unilateralmente le importazioni di Gnl russo, che nessun membro dell'Ue ha ancora applicato.

Il rapporto presentato oggi è stato redatto annualmente dal 2015 e prende il nome dall'iniziativa dell'Unione dell'energia lanciata l'anno precedente da Donald Tusk, allora come oggi primo ministro della Polonia, in risposta alle preoccupazioni per la sicurezza energetica innescate dalle precedenti mosse di Mosca di esercitare pressioni politiche sull'Ucraina e sull'Europa limitando le forniture di gas.

Accelerare la transizione energetica nell'Ue

Il documento sottolinea anche le preoccupazioni della Commissione sul ritmo della transizione energetica europea, con Simson che sottolinea in particolare la necessità di accelerare la diffusione di turbine eoliche, impianti solari e altre infrastrutture per le energie rinnovabili se l'Ue vuole raggiungere l'obiettivo del 42,5 per cento di energia verde entro il 2030, nonostante l'anno scorso le due fonti abbiano superato i combustibili fossili nel mix di produzione di elettricità del blocco.

La Francia, unica tra i membri dell'Ue, non ha ancora raggiunto il suo obiettivo del 20 per cento di energia rinnovabile per il 2020 e la Commissione sta "dialogando" con Parigi sulla questione, ha dichiarato Simson, rifiutandosi di specificare se sia in corso una procedura formale di infrazione. Più in generale, la politica estone ha affermato che l'esecutivo dell'Ue è favorevole a un maggiore utilizzo degli accordi di acquisto di energia e dei "contratti per differenza" sostenuti dallo Stato per accelerare ulteriormente la transizione, come raccomandato questa settimana nel rapporto di Draghi sulla competitività europea.

"Questo rapporto è un chiaro messaggio alla Commissione e agli Stati dell'Ue: è ora di fare sul serio con l'attuazione", ha dichiarato Luke Haywood, responsabile delle politiche climatiche ed energetiche dell'Ufficio europeo per l'ambiente, un gruppo ombrello di Ong. "Nel nuovo mandato, devono essere istituite task force per valutare i progressi in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili ed elettrificazione".