Di Juliette Laffont e Maria Michela D'Alessandro

La sostituzione del latte riduce l'impronta di carbonio della crema, ma secondo gli esperti l'eliminazione dell'olio di palma avrebbe un impatto ambientale maggiore. In Italia maggiorato del 50 per cento il costo rispetto alla Nutella classica

In occasione del sessantesimo compleanno della Nutella, la crema alla nocciola più famosa al mondo, Ferrero ha deciso di lanciare la sua versione vegana.

Riconoscibile grazie al tappo del barattolo verde, la Nutella con ingredienti di origine vegetale è disponibile da settembre in Italia, Francia e Belgio nel formato da 350 grammi e arriverà nel 2025 anche in altri mercati europei.

"A pochi mesi dal lancio di Nutella Ice Cream, lanciamo oggi sul mercato anche la versione Nutella Plant-Based, realizzata con ingredienti di origine vegetale che, come alternativa al latte, integra ceci e sciroppo di riso - ha spiegato Stefano Lelli Mami, Region Marketing Manager Nutella Italia -, due ingredienti dal gusto delicato ed equilibrato, che hanno consentito di garantire l'inconfondibile gusto e la cremosità tipica di Nutella".

La multinazionale italiana con sede in Lussemburgo specializzata in prodotti dolciari ha dichiarato in un comunicato che la Nutella vegana mira a soddisfare la crescente domanda di cibi che non utilizzano prodotti animali.

La Nutella vegana avrà un minore impatto ambientale?

La sostituzione del latte con prodotti a minore emissione di anidride carbonica significa che la versione vegana dovrebbe essere meno dannosa per l'ambiente.

"Le proteine vegetali sono migliori per il clima rispetto a quelle del latte", afferma Corentin Biardeau, ingegnere agricolo e alimentare presso il think tank climatico The Shift Project.

Ciò è confermato dai dati della piattaforma dove è possibile calcolare l'emissione di CO2 CarbonCloud. La piattaforma calcola che il latte scremato in polvere genera 15,5 kg di anidride carbonica per kg, a differenza dei ceci, solo 0,4 kg e lo sciroppo di riso integrale, 1,77 kg.

La Nutella vegana contiene ancora il controverso olio di palma

Tuttavia il latte in polvere rappresenta solo una piccola parte (8,7 per cento) degli ingredienti della Nutella.

"La sostituzione ha un certo effetto, ma non è questo il problema principale - afferma Biardeau -. Se Ferrero avesse davvero puntato a un prodotto ecologico, avrebbe dovuto prima sostituire l'olio di palma". Quest'ultimo, che contribuisce alla deforestazione nel Sud-Est asiatico, rimane un ingrediente fondamentale della Nutella nonostante non sia indicata sull'etichetta la quantità esatta utilizzata.

L'olio di palma è l'olio vegetale più consumato al mondo: prodotto principalmente in Indonesia e Malesia, l'80 per cento viene utilizzato per gli alimenti, il 10 per i cosmetici un altro 10 per i biocarburanti.

Secondo il database dell'agenzia ambientale francese Agribalyse, le alternative, come l'olio di colza e di girasole, emettono da due a tre volte in meno di anidride carbonica rispetto all'olio di palma. Questi oli sostitutivi rilasciano in media 2,28 kg di CO2 per kg e 2,58 kg rispettivamente, contro i 6,04 kg dell'olio di palma.

Perché la versione vegana è più costosa?

Alcuni esperti si interrogano anche sul prezzo del prodotto, più caro della versione originale. I prezzi variano da Paese a Paese: in Italia la Nutella vegana costa il 50 per cento in più rispetto alla Nutella classica: 4,49€ per un vasetto da 350 grammi, rispetto ai 2,99€ necessari per comprare un vasetto classico dello stesso peso. Si tratta di 12,82 €/kg.

"Siamo sorpresi che la versione vegana sia più costosa, anche se le proteine vegetali sono più economiche del latte, che probabilmente non viene pagato a prezzi sufficientemente alti dagli agricoltori", afferma Biardeau.