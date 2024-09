La vicepresidente Usa Kamala Harris e l'ex presidente Donald Trump si affronteranno nel loro primo dibattito mercoledì sera dal National Constitution Center di Philadelphia, in Pennsylvania. Il duello televisivo sarà trasmesso in diretta su Abc News alle 21 locali, le 3 di notte in Italia

Novanta minuti faccia a faccia per sfidarsi e dare una svolta alla campagna elettorale a 56 giorni dalle elezioni negli Stati Uniti. Il primo e probabilmente unico dibattito presidenziale tra la vicepresidente democratica Kamala Harris e l'ex inquilino repubblicano della Casa Bianca Donald Trump sarà trasmesso in diretta su Abc News alle 21 locali (le 3 di notte in Italia) di martedì sera dal National Constitution Center di Philadelphia, in Pennsylvania. Uno degli Stati chiave per la vittoria del 5 novembre prossimo.

Dibattito Harris-Trump: le regole del primo confronto televisivo

Diversamente dagli anni passati non ci sarà alcuna dichiarazione d'apertura da parte dei due candidati ma un messaggio conclusivo di due minuti rivolto agli elettori: l'ordine di quest'ultimo sarà Kamala Harris prima e Donald Trump secondo. Nel sorteggio con la monetina per scegliere tra la postazione da occupare durante il dibattito o fare il discorso di chiusura, il tycoon ha vinto e scelto di essere l'ultimo a parlare agli statunitensi.

Ad Harris, quindi, la scelta della postazione da occupare davanti alle telecamere: come Joe Biden nel duello di giugno la vicepresidente sarà a destra del teleschermo mentre Trump a sinistra del podio.

Ogni candidato avrà a disposizione una penna, un taccuino e una bottiglia d'acqua. Vietato avere appunti già scritti e interrompere lo sfidante: i microfoni saranno infatti accesi solo quando sarà il turno di uno dei due candidati, mentre l'altro verrà silenziato per evitare interruzioni. Nonostante lo stesso accorgimento sia stato adottato nel corso della sfida tra Biden e Trump, la campagna di Harris aveva chiesto di lasciare il microfono aperto, convinta che potesse essere un vantaggio per la Dem. Trump si era detto favorevole ma la sua campagna ha confermato il regolamento già approvato per il duello trasmesso dalla Cnn.

Nessuno dei due potrà rivolgere domande all'altro.

Il dibattito comincerà con i due moderatori, David Muir e Linsey Davis, che presenteranno Harris e Trump per poi iniziare con le domande. Abc News ha spiegato che nessun tema o domanda è stato o verrà anticipato ai candidati o ai loro staff.

Entrambi avranno a disposizione due minuti di tempo per rispondere alle domande, altri 120 secondi per le contro repliche e un minuto aggiuntivo per eventuali chiarimenti.

Così come nel dibattito di fine giugno, l'evento avrà due sole interruzioni pubblicitarie durante le quali gli staff non potranno interagire con i candidati. Niente pubblico dal vivo al National Constitution Center di Philadelphia, una decisione adottata solo quest'anno e che rappresenta un taglio con eventi analoghi del passato. La campagna di Biden aveva richiesto che gli sfidanti fossero soli spiegando che urla, incitamenti e applausi non avrebbero aiutato a condurre un "buon dibattito".

Dibattito Harris-Trump: quali saranno i temi

A poche ore dall'atteso duello televisivo, diversa anche la preparazione dei due: se da una parte Harris è arrivata a Philadelphia 24 ore prima del dibattito per concentrarsi sullo stesso con i suoi collaboratori, Trump è atteso nella più grande città della Pennsylvania poche ore prima della diretta. Nonostante il tycoon non ascolti neanche i consigli della sua cerchia più stretta, ha passato gli ultimi giorni in una delle sue residenze presumibilmente a preparare il dibattito.

L'ex presidente proverà ad attaccare Harris soprattutto sui temi economici, con l’inflazione in testa, e sul controllo dell’immigrazione irregolare. La vice, che si è detta "pronta" al confronto, punterà su un possibile arretramento degli Stati Uniti in caso di elezione di Trump. Dall'importanza dei diritti riproduttivi al pericolo dei processi a carico di Trump, Harris potrebbe fare leva sulla sua esperienza da procuratrice in California. Rimane il nodo delle accuse personali che Trump potrebbe muovere contro Harris, una mossa che persino i suoi collaboratori gli hanno consigliato di evitare.

Quello di martedì sarà veramente l'unico dibattito? È probabile che i due si incontreranno solo martedì 10 settembre: al momento non c'è alcun accordo per un secondo faccia a faccia, nonostante la campagna di Trump avesse proposto il 25 settembre su Nbc News. Per il momento, gli occhi del mondo sono puntati a martedì sera e al primo incontro tra i due candidati alla Casa Bianca.