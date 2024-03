Un Artico senza ghiacci è inevitabile, ma la buona notizia è che la regione polare può riprendersi rapidamente se riduciamo le emissioni di CO2

Nel giro di dieci anni l'Artico potrebbe essere del tutto privo di ghiaccio marino, con i primi possibili effetti che potrebbero verificarsi già nei prossimi due anni. Secondo un nuovo studio dell'Università del Colorado Boulder, negli Stati Uniti, questo punto critico potrebbe essere superato più di 10 anni prima di quanto previsto in precedenza.

La notizia non è così drastica come sembra. Per gli scienziati un Artico libero dai ghiacci non significa che ci sarà zero ghiaccio in acqua. La regione polare sarà considerata libera dai ghiacci quando l'oceano avrà meno di un milione di chilometri quadrati di ghiaccio.

Ma si tratta di una riduzione enorme rispetto a quella che si registrava solo decenni fa. La soglia rappresenta meno del 20% della copertura minima di ghiaccio dell'Artico negli anni Ottanta. Negli ultimi anni l'Oceano Artico ha avuto circa 3,3 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio marino al suo minimo a settembre.

"Quando si tratta di comunicare ciò che gli scienziati si aspettano che accada nell'Artico, è importante prevedere quando potremmo osservare le prime condizioni di assenza di ghiaccio nell'Artico, visibili grazie ai dati satellitari giornalieri", afferma Alexandra Jahn, professoressa associata di scienze atmosferiche e oceaniche presso l'Institute of Arctic and Alpine Research dell'Università del Colorado Boulder.

Jahn e i suoi colleghi hanno analizzato la letteratura esistente sulle proiezioni dei livelli di ghiaccio marino e i dati dei modelli climatici computazionali per vedere come l'Artico potrebbe cambiare quotidianamente in futuro. I loro risultati, pubblicati oggi sulla rivista Nature Reviews Earth & Environment, delineano le conseguenze del cambiamento climatico in atto e mostrano perché è urgente ridurre le emissioni.

Quando l'Artico vivrà il suo primo giorno e mese senza ghiaccio?

Gli scienziati prevedono che in un giorno di fine agosto o inizio settembre, in questo decennio o nel prossimo, l'Artico potrebbe essere privo di ghiacci per la prima volta. La cattiva notizia è che questo è probabile a prescindere dal livello di emissioni inquinanti. La maggior parte delle proiezioni si è concentrata sul momento in cui la regione polare sarà libera dai ghiacci per un mese o più, cosa che i ricercatori prevedono avverrà entro la metà del secolo.

Nel nuovo studio, il team di Jahn ha scoperto che il primo giorno in cui la copertura del ghiaccio marino scenderà sotto la soglia di un chilometro quadrato si verificherà in media quattro anni prima rispetto alle medie mensili, ma potrebbe verificarsi fino a 18 anni prima. Secondo lo studio, potrebbe accadere già nei prossimi due anni, e le emissioni di gas serra sono le principali responsabili della perdita di ghiaccio marino.

Che impatto ha il declino del ghiaccio marino sull'uomo e sulla fauna?

Un'orsa polare e i suoi due cuccioli camminano lungo la riva della Baia di Hudson vicino a Churchill, in Canada. AP Photo/The Canadian Press, Jonathan Hayward

La scomparsa della copertura di neve e ghiaccio nell'Artico fa parte di un circolo di retroazione, poiché significa che l'oceano assorbe più calore dalla luce solare. Ciò aggrava lo scioglimento dei ghiacci e il riscaldamento, con conseguenze pericolose per gli animali artici che dipendono dal ghiaccio marino per la loro sopravvivenza, come le foche e gli orsi polari.

Con il riscaldamento dell'oceano, i ricercatori temono che pesci non autoctoni possano trasferirsi nell'Oceano Artico. L'impatto di queste specie invasive sugli ecosistemi locali non è ancora chiaro. Le comunità che vivono nelle vicinanze della regione sono minacciate anche dalla perdita del ghiaccio marino, che attutisce l'impatto delle onde oceaniche sulla terraferma, spiega Jahn. Con il ritiro del ghiaccio marino, le onde oceaniche diventerebbero più grandi, causando l'erosione delle coste.

Che differenza farà la riduzione delle emissioni?

Sebbene un Artico senza ghiacci sia inevitabile, Jahn sottolinea che i livelli di emissioni futuri determineranno la frequenza con cui si verificheranno queste condizioni. Se il mondo si attiene al percorso attuale (noto come scenario intermedio delle emissioni), l'Artico potrebbe diventare libero dai ghiacci solo durante la tarda estate e l'inizio dell'autunno, da agosto a ottobre. Ma nello scenario di emissioni più elevato alla fine di questo secolo potrebbero esserci fino a nove mesi senza ghiaccio.

"Questo trasformerebbe l'Artico in un ambiente completamente diverso, da un Artico estivo bianco a un Artico blu - dice Jahn -. Quindi, anche se le condizioni di assenza di ghiaccio sono inevitabili, dobbiamo mantenere le nostre emissioni il più basse possibile per evitare condizioni prolungate di assenza di ghiaccio". La buona notizia è che il ghiaccio marino artico è resistente e può tornare rapidamente se l'atmosfera si raffredda.

"A differenza della calotta glaciale della Groenlandia, che ha impiegato migliaia di anni per formarsi - dice Jahn - se in futuro riuscissimo a capire come togliere la CO2 dall'atmosfera per invertire il riscaldamento, il ghiaccio marino tornerebbe nel giro di un decennio".