Secondo i primi exit poll, l'estrema destra vince, come previsto, le elezioni statali in Turingia. In Sassonia la Cdu si conferma in testa, ma il distacco con AfD è minimo

Successo dell'estrema destra tedesca nelle elezioni nei lander dell'est della Germania.

Secondo i primi exit poll diffusi dalla Zdf a chiusura delle urne, l'Alternativa per la Germania vince le elezioni in Turingia con il 33,5 per centom, seguita dalla Cdu con il 24,5 per cento. La nuova formazione populista di sinistra l'Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw) ha ottenuto il 14,5 per cento dei voti, Linke l'11,5 per cento, mentre Spd il 6,5 per cento e i Verdi il 4 per cento.

In Sassonia l'AfD è seconda con il 31,5 per cento, di appena 0,5 per cento alle spalle della Cdu (32 per cento). Batosta per i partiti del governo semaforo di Scholz: Spd del cancelliere si è attestata al 6,5 per cento, i Verdi al 4 per cento, i liberali Fdp 1 per cento. Questi ultimi due non superano la soglia di sbarramento del 5 per cento.

"Abbiamo ottenuto un risultato storico e sensazionale in Turingia e un risultato molto buono in Sassonia. Se siamo in vantaggio questo significa solo una cosa: in Turingia c'è un mandato governativo molto chiaro. Sarebbe lo stesso se dovessimo essere primi anche in Sassonia". Lo ha detto il co-leader dell'AfD, Tino Crhupalla, commentando i primi exit poll.