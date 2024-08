A settembre sono previste elezioni in tre Stati federati tedeschi, nei quali i sondaggi danno l'estrema destra dell'AfD in vantaggio

Le comunità di migranti in Germania sono sempre più preoccupate per il crescente consenso che raccoglie il partito di estrema destra Alternativa per la Germania. Ad accrescere le inquietudini sono le elezioni previste in tre Stati federati tedeschi - Turingia, Sassonia e Brandeburgo - nel mese di settembre. I sondaggi mostrano infatti che nei tre territori l'AfD è in vantaggio.

La retorica dell'AfD alimentata dall'attacco all'arma bianca di Solingen

Il partito è noto per la sua dura retorica anti-migranti, che fa leva su un fenomeno che per molti elettori, in particolare nell'ex Germania Est, rappresenta una delle principali preoccupazioni. Daniel Egbe, fondatore dell'associazione AMAH, che si batte contro le discriminazioni, spiega senza mezzi termini: “Andiamo in giro con una certa paura. Nessuno vuole davvero che i partiti di destra vadano al potere. Soprattutto la cosiddetta 're-migrazione' è preoccupante”.

Un manifesto dell'AfD che inneggia alla "re-migrazione" Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Il dibattito sui migranti è stato esacerbato anche dall'attacco all'arma bianca di Solingen, che sarebbe stato perpetrato da un richiedente asilo siriano, la cui domanda sarebbe stata respinta: per questo avrebbe dovuto essere espulso l'anno scorso.

La Siria un Paese sicuro per i rimpatri, secondo il governo tedesco

Il governo tedesco ha risposto promettendo regole più severe. Marco Buschmann, ministro della Giustizia del governo di Berlino, ha spiegato che a suo avviso la Siria rappresenta un Paese "sicuro" per i respingimenti: "Penso che si possa essere rinviati in patria in questo caso, come già deciso da alcuni tribunali".

Il cancelliere Olaf Scholz incontrerà anche il leader del partito di opposizione Cdu Friedrich Merz per discutere ulteriormente della questione.