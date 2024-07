Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Per gli Stati Uniti Putin "sbaglia di grosso" a pensare di superare il sostegno dell'Alleanza all'Ucraina: al vertice di Washington, che celebra anche i 75 anni del Patto Atlantico, è atteso l'annuncio di altre armi e di una base in Germania per il coordinamento degli aiuti all'Ucraina

Gli alleati della Nato intendono fare capire a Mosca che il sostegno all'Ucraina è permanente e che il presidente russo Vladimir Putin "sbaglia di grosso" a pensare di poterlo superare.

I leader delle 32 nazioni dell'Alleanza Atlantica sono a Washington per il vertice annuale e per celebrare il 75° anniversario dell'alleanza, dove sono attesi nuovi annunci sulla difesa aerea per l'Ucraina, compreso l'invio di missili Patriot.

Ma il vertice non è affatto un punto di svolta per l'Ucraina nella Nato e non arriverà un invito a Kiev ad aderire all'Alleanza.

I leader si dovrebbero impegnare piuttosto a 40 miliardi di euro di contributi militari per il prossimo anno e alla costruzione di una missione di addestramento e assistenza alla sicurezza per le forze ucraine.

Tutto questo per "istituzionalizzare" un ponte per l'adesione dell'Ucraina quando "sarà il momento giusto", hanno detto a Euronews fonti della Nato.

La nuova iniziativa, provvisoriamente denominata Nato Security Assistance and Training for Ukraine (Nsatu), diventerà il principale forum dell'Alleanza per l'addestramento dei militari ucraini e il coordinamento delle forniture di armi.

Avrà sede in Germania e sarà guidata da un generale a tre stelle con oltre 700 persone di staff.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà a Washington per tenere diversi incontri bilaterali e per ospitare un evento speciale con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, rivolto agli alleati e ai partner non appartenenti alla Nato che hanno firmato accordi bilaterali di sicurezza con l'Ucraina.

Secondo Michael Carpenter, direttore senior per l'Europa del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, oltre ai previsti annunci di nuovi contributi militari, l'Alleanza consoliderà il sostegno a lungo termine all'Ucraina.

Invieremo un "segnale forte a Putin: se pensa di poter superare la coalizione di Paesi che sostengono l'Ucraina, si sbaglia di grosso", ha detto Carpenter.

"Gli alleati istituiranno un nuovo comando militare della Nato in Germania", ha aggiunto Carpenter, "per coordinare l'addestramento e l'equipaggiamento e aiutare l'Ucraina a sviluppare forze future".

Ucraina, attacchi della Russia sono "orribili, tragici e insensati"

Questa formalizzazione degli aiuti all'Ucraina mira a evitare future carenze, che si sono rivelate disastrose sul campo di battaglia negli ultimi mesi.

È un piano proposto dal segretario generale uscente, Jens Stoltenberg, ideato per tenere l'Ucraina tra le priorità della Nato in particolare nel caso in cui salgano al potere Donald Trump negli Stati Uniti o altri governi ostili agli sforzi pro-Ucraina in Europa.

Sebbene non vi sia consenso su quando o come l'Ucraina potrebbe eventualmente aderire, diversi Paesi tra cui gli Stati Uniti vogliono rendere questo percorso irreversibile.

In effetti "non ci sarà un vero e proprio invito all'adesione; stiamo invece mettendo insieme obiettivi concreti per stabilire un ponte verso l'adesione", ha dichiarato una fonte della Nato a Euronews.

"Dobbiamo dire qualcosa di nuovo, in modo che non cambi il fatto che siamo impegnati e che, quando il tempo lo permetterà, inviteremo l'Ucraina ad aderire", ha detto un'altra fonte di uno Stato membro della Nato.

Un picchetto d'onore porta le bandiere statunitense e slovacca sul tarmac dell'aeroporto di Washington per l'arrivo del presidente slovacco Peter Pellegrini (8 luglio 2024) AP Photo/Mark Schiefelbein

Il vertice si svolge dopo l'attacco missilistico russo a un ospedale pediatrico di Kiev, avvenuto lunedì. Gli Stati Uniti, che presiedono il vertice, hanno chiesto un'indagine per crimini di guerra sull'attacco, dopo che sono emerse immagini di infermieri, medici e genitori che si prendono cura nella struttura dei bambini malati di cancro o affetti da patologie chirurgiche.

Fonti della Nato ritengono che si tratti di un messaggio deliberato in vista del vertice, poiché Putin cerca spesso di oscurare gli eventi internazionali con provocatorie dimostrazioni di "forza".

"Si possono usare tutti gli aggettivi per descrivere un attacco a un ospedale pediatrico. Da un punto di vista umano è orribile, tragico, insensato e deve essere seriamente indagato", ha dichiarato Carpenter.