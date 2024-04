Ucraina, Stoltenberg: "Ritardi, ma l'Ucraina può ancora vincere"

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg si è recato a Kiev dove ha incontrato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky

I Paesi della Nato non sono riusciti a mantenere in tempo utile le loro promesse. Ad affermarlo è il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, che ha incontrato il presidente ucraino Volodymr Zelensky a Kiev. Al termine del summit è stata tenuta una conferenza stampa congiunta.

Stoltenberg ha affermato che i ritardi negli aiuti da parte dei Paesi della Nato hanno permesso alla Russia di guadagnare terreno. "Per mesi - ha spiegato il dirigente della Nato - l'Ucraina è stata costretta in una situazione di inferiorità, e ha dovuto centellinare le proprie munizioni. Ciò ha permesso a Mosca di avanzare sulla linea del fronte". Il presidente ucraino ha spiegato che le forniture occidentali hanno iniziato ad arrivare, ma lentamente, e ha per questo chiesto un'accelerazione delle consegne.

A Mosca in mostra carri armati catturati in Ucraina

La notizia arriva un giorno dopo che anche la tv di Stato russa ha mandato in onda un filmato che mostra forniture occidentali conquistate ed esposte a Mosca.Si dovrebbe trattare in tutto di 30 veicoli blindati provenienti da nazioni come Stati Uniti, Regno Unito, Germania. Nel filmato si vedono i veicoli trasportati da camion e sollevati in aria da gru prima di essere mostrati alla cittadinanza.