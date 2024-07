Attesi i 32 leader dei Paesi dell'Alleanza in occasione del 75esimo anniversari della nascita dell'organizzazione. Giorgia Meloni: dal vertice Nato mi aspetto unità e sostegno a Kiev

Tutto pronto per il vertice Nato in programma a Washington dal 9 all'11 luglio per celebrare il 75esimo anniversario dell'Alleanza atlantica al quale parteciperanno i leader dei 32 Paesi che la compongono. Tra i principali temi di discussione anche il futuro del sostegno internazionale all'Ucraina, la situazione a Gaza, le relazioni con la Cina nell'ombra delle elezioni presidenziali del prossimo novembre e la possibile rielezione di Donald Trump.

Prima del summit il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin ha ricevuto lunedì al Pentagono il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Stoltenberg: prenderemo decisioni per rafforzare ulteriormente il nostro sostegno all’Ucraina

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha condannato il massiccio attacco russo avvenuto nella mattinata di lunedì contro l'Ucraina. "Abbiamo assistito a attacchi missilistici orrendi e atroci contro le città ucraine, che hanno ucciso civili innocenti compresi bambini, ha affermato Stoltenberg nell'incontro con Austin.

"Al vertice della Nato prenderemo decisioni per rafforzare ulteriormente il nostro sostegno a Kiev: la Russia deve accettare una soluzione in cui l'Ucraina prevalga come nazione sovrana e indipendente".

Meloni: dal vertice Nato mi aspetto unità e sostegno a Kiev

La Nato deve mandare "un grande messaggio di unità in un momento storico particolare, e anche un messaggio sulla capacità che serve per adattarsi ad un mondo che sta cambiando", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando con i giornalisti al suo arrivo a Washington nella notte italiana di lunedì. Riguardo alle aspettative del governo italiano in occasione del summit la premier ha ricordato che il Paese "porta l'attenzione necessaria sul fronte Sud dell'alleanza", che deve "sapere immaginare il suo ruolo in un contesto geopolitico estremamente complesso".

Dalla fondazione dell'Alleanza atlantica a oggi

Fondata nel 1949 sullo sfondo della Guerra Fredda, l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico rimane la più importante organizzazione militare del mondo. Oggi conta 32 Paesi membri ed è responsabile della sicurezza di oltre un miliardo di persone: tra gli ultimi Paesi a entrare a farne parte Finlandia e Svezia.

Il Trattato del Nord Atlantico fu firmato il 4 aprile 1949 a Washington da dodici Paesi europei e nordamericani: Stati Uniti, Canada, Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Italia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi e Portogallo.