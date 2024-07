Di Euronews

Mosca ha concentrato la sua potenza di fuoco sulla regione industriale di Donetsk che è parzialmente controllata dalle forze russe

In Ucraina diversi attacchi russi hanno ucciso almeno sette persone nell'oblast orientale di Donetsk, decine i feriti. La Russia ha concentrato la sua potenza di fuoco sulla regione industriale che è parzialmente controllata dalle forze sostenute dal Cremlino dal 2014.

A Donetsk si intensificano gli attacchi russi

Due delle incursioni russe nella città di Selydove, che si trova vicino al fronte, dove le forze di Mosca stanno avanzando, hanno ucciso almeno cinque persone e ferito altre otto, ha detto il governatore regionale Vadym Filashkin. Una donna di 32 anni è stata uccisa sotto le bombe russe sganciate nella città di Komar: un attacco che ha danneggiato abitazioni, negozi e un edificio amministrativo. Un'altra persona è stata uccisa nella città di Ukrainsk.

La guerra dei droni

La difesa aerea dell'Ucraina sostiene di aver abbattuto 24 dei 27 droni russi utilizzati nell'attacco notturno di sabato in 12 regioni del Paese. Nella città ucraina settentrionale di Sumy, l'attacco di droni ha provocato l'interruzione dell'energia elettrica e messo fuori uso l'approvvigionamento idrico. Le autorità ucraine hanno riferito che gli attacchi russi hanno lasciato senza corrente oltre 100.000 famiglie. L'emittente pubblica Suspilne ha riferito anche di una serie di esplosioni a nord-est della capitale, Kiev.

“Kiev continua a ripristinare le strutture elettriche della città e per farlo si stanno utilizzando le più avanzate tecnologie europee” ha detto il vice capo dell'amministrazione statale della città di Kiev, Petro Panteleev, durante un incontro organizzato dal progetto ReWarm (Reform of the District Heating Sector in Ukraine).

Le condizioni di Putin per la "pace"

A Mosca, il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito le sue condizioni per un eventuale negoziato in occasione della visita del primo ministro ungherese Viktor Orbán: "Pronti al cessate il fuoco solo se Kiev ritira le sue truppe dalle quattro regioni parzialmente occupate dalle truppe russe e rinuncia a entrare nella Nato". Uno scenario che l'Ucraina e gli alleati occidentali non hanno accolto.

La risposta della Nato

Al contrario, gli alleati della Nato al vertice di Washington, la prossima settimana, sveleranno un "piano ponte" per l'adesione dell'Ucraina e annunceranno le misure per rafforzare le difese aeree di Kiev.

Nel frattempo, l'Ucraina ha ricevuto i sistemi di difesa aerea a corto raggio estoni: lo ha riferito Rbc-Ukraine, che ha citato un post su X del ministero della Difesa estone: "I sistemi di difesa aerea a corto raggio Mistral e i missili forniti dall'Estonia sono stati consegnati. Continuiamo a sostenere i combattenti per la libertà ucraini. Insieme possiamo fermare l'aggressione russa" si legge nella pagina social. I Mistral sono sistemi di difesa aerea portatili di fabbricazione francese, utilizzati in Ucraina dal 2022.