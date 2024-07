Di Euronews Agenzie: EBU

Gli organizzatori della protesta affermano che il numero incontrollato di turisti sta causando un calo dei salari, una perdita della qualità della vita e un aumento del prezzo degli alloggi

Migliaia di persone hanno manifestato a Maiorca contro gli impatti negativi dell'overtourism sull'isola. Gli organizzatori della protesta affermano che il numero incontrollato di turisti sta causando un calo dei salari, la perdita della qualità della vita, rumore e l'aumento del prezzo delle abitazioni, sia in affitto che in acquisto.

"È il momento di dire basta. Vogliamo misure concrete per limitare e diminuire il numero di turisti in arrivo e migliorare il benessere della popolazione locale", ha dichiarato Pere Joan Feminia, portavoce della piattaforma "Meno turismo, più vita", che ha organizzato la manifestazione.

I manifestanti hanno marciato sotto lo striscione "Cambiamo rotta - mettiamo dei limiti al turismo", in un'azione a cui si sono unite altre 110 organizzazioni civiche.

"Da quando viviamo qui, abbiamo visto la velocità con cui il turismo è cresciuto in modo incontrollato e insostenibile", ha detto un manifestante.

Demonstrators march shouting slogans against the Formula 1 Barcelona Fan Festival in downtown Barcelona, June 19, 2024

La manifestazione, nel bel mezzo della stagione turistica, vuole essere "un punto di svolta, un colpo sul tavolo e l'inizio di azioni e mobilitazioni nelle quattro isole, non solo a Maiorca", hanno spiegato gli organizzatori.

L'anno scorso, l'autorità aeroportuale Aena ha dichiarato che le partenze e gli arrivi all'aeroporto di Palma per il solo mese di luglio erano aumentati del 5,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2022, con 4,3 milioni di persone transitate. Ciò significa che nel 2023 Palma è stata la terza destinazione estiva più popolare in Spagna, dopo Madrid e Barcellona.

Proteste anche a Barcellona

All'inizio del mese anche migliaia di abitanti di Barcellona hanno protestato contro l'impatto dell'overtourism. Circa tremila persone di oltre 140 organizzazioni sono scese in strada, spruzzando i turisti con l'acqua e gridando "i turisti tornino a casa". Gli ingressi di alberghi e ristoranti sono stati simbolicamente chiusi.

I manifestanti hanno chiesto di intervenire a ridosso di una stagione estiva che, secondo gli esperti, stabilirà nuovi record in città e nella più ampia regione della Catalogna. Barcellona è la città più visitata della Spagna e riceve 12 milioni di persone all'anno, molte delle quali arrivano con le navi da crociera.

L'aumento del numero di visitatori sta mettendo sotto pressione i servizi sanitari, la gestione dei rifiuti, le forniture idriche e le abitazioni a spese dei residenti. L'aumento della costruzione di hotel e alloggi sta mettendo in pericolo i siti storici, la biodiversità e le risorse naturali.

Il consiglio comunale ha recentemente votato a favore dell'aumento della tassa di soggiorno fino a 4 euro a persona a partire da ottobre.

People sunbathe on the beach in Barcelona, July 9, 2021

Speculazione abitativa

Uno degli impatti più pressanti dell'overtourism in Spagna è la mancanza di alloggi e l'impennata dei prezzi degli affitti per i residenti.

All'inizio di quest'anno gli abitanti di Malaga hanno espresso la loro frustrazione tappezzando il centro della città spagnola con adesivi che dicono ai visitatori cosa pensano di loro i residenti.

La città sulla Costa del Sol è da tempo una destinazione popolare per i turisti, grazie al suo clima soleggiato e al costo della vita relativamente basso. Ma con l'arrivo dei nomadi digitali la situazione abitativa è diventata critica.

È una storia che si ripete in tutto il Paese, dove i proprietari hanno sfrattato i residenti di lungo corso a favore dei vacanzieri o hanno aumentato gli affitti in modo che solo i nomadi digitali con un alto reddito possano permetterseli.

Si sono svolte proteste contro l'eccessivo turismo in tutta la Spagna, da Ibiza a Malaga e Minorca.

Le Isole Canarie stanno vivendo una situazione altrettanto drastica. Gli attivisti sostengono che gli oltre 10 milioni di visitatori stranieri che ogni anno si recano in vacanza nell'arcipelago stanno rovinando la vita del luogo. I residenti, secondo quanto riferito, dormono nelle auto e nelle grotte a causa dell'impennata dei prezzi delle case.

Un'organizzazione locale ha dichiarato che le isole stanno "collassando socialmente e ambientalmente" sotto la pressione turistica.

People at a mass demonstration against overtourism in Las Palmas de Gran Canaria, April 20, 2024

Ma il turismo è un grande affare per la Spagna. Il gruppo di lobby turistica spagnolo Exceltur ha dichiarato che lo scorso anno il turismo ha rappresentato il 71 per cento della crescita reale dell'economia spagnola e che secondo Bbva il consumo da parte dei non residenti ha rappresentato quasi un terzo della crescita del 2,5 per cento della Spagna.

Molti spagnoli dicono però di non sentire i benefici di questa spinta economica.

L'overtourism è un problema europeo

L'eccesso di turismo non si limita alle Isole Baleari. Molti Paesi europei hanno introdotto tasse sui turisti, tra cui Venezia, che ha anche vietato alle navi da crociera di entrare nel suo sistema di canali a rischio.

Ad Amsterdam le autorità e gli abitanti del luogo hanno cercato per mesi di incoraggiare i turisti ubriachi, per lo più britannici, a stare alla larga. Ad Atene, il sindaco della città ha annunciato uno studio sulla capacità turistica per stabilire i limiti della città e raccogliere dati sugli affitti a breve termine e sugli hotel.

Anche se il problema sembra essere globale, è la Spagna a guidare la lotta. L'anno scorso, a Barcellona, un graffito recitava: "Sputiamo nella vostra birra. Salute!".