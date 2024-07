Di Euronews

Biden confonde Zelensky con Putin e Harris con Trump, ma si dice determinato a correre per la presidenza. Sul leader russo aggiunge: "Sono pronto a parlare con qualsiasi leader, compreso Putin, ma al momento non c'è motivo per un colloquio"

PUBBLICITÀ

Joe Biden non molla. Dopo aver chiuso il summit Nato, con una gaffe che ha fatto storcere il naso anche ai democratici, confondendo Zelensky con Putin, il presidente degli Stati Uniti ha insistito sul fatto che correrà per la presidenza nonostante gli ultimi errori imbarazzanti e la pessima performance durante il dibattito con Donald Trump.

In un'attesissima conferenza stampa dopo i lavori dell'Alleanza atlantica a Washington, Biden ha parlato della guerra in Ucraina e dell'impossibilità di avere un colloqui con Vladimir Putin, ma anche dei rapporti con la Cina. Secondo il capo di Stato Usa, non c'è "alcuna buona ragione" per parlare con Vladimir Putin in questo momento, ma Biden ha poi dichiarato di essere in contatto diretto con il presidente cinese Xi Jinping.

Biden ha anche avvertito la Cina che se collaborerà con la Corea del Nord per aiutare ad armare la Russia, ci saranno conseguenze economiche. "La Cina deve capire che se aiuta la Russia assieme alla Corea del Nord e ad altri, dando informazioni e armamenti, non avranno come conseguenza benefici economici.", ha detto Biden.

Biden attacca Trump, ma poi casca in una nuova gaffe su Harris

Bersagliato dalle critiche di decine di democratici, tra cui il senatore Peter Welch del Vermont, dopo il disastroso dibattito contro Trump, Biden ha usato la conferenza stampa per difendere con vigore la sua politica estera e interna e ha respinto le domande sulla sua capacità di servire per altri quattro anni, dichiarando: "Non sono qui per la mia eredità, lo faccio per portare a termine il lavoro".

Biden ha poi attaccato Trump e ha ribadito di essere lui l'unico a poter correre per le elezioni. "La politica estera non è mai stata il suo punto di forza e sembra avere un'affinità con i popoli autoritari, questo preoccupa l'Europa", ha detto Biden e ha aggiunto: "Sono io la persona più qualificata per svolgere il lavoro".

Joe Biden AP Photo

Biden è poi cascato in un'altra gaffe mentre parlava del suo mandato, chiamando la vicepresidente Kamala Harris "vicepresidente Trump". Non è chiaro se la sua performance in conferenza stampa lo aiuterà, cresce sempre più il numero di legislatori democratici, donatori e celebrità che lo invitano a farsi da parte, ma Biden ha continuato a insistere che rimarrà in corsa e che vincerà a novembre. "Se rallento e non riesco a fare il lavoro, è segno che non dovrei farlo", ha detto Biden. "Ma non c'è ancora nessun segnale di questo tipo, nessuno".

Il patto con l'Ucraina e la gaffe su Zelensky e Putin

Al termine dell'incontro dell'Alleanza atlantica, Biden ha annunciato un nuovo patto che riunirà i Paesi della Nato per sostenere l'Ucraina, ma ha anche confuso i nomi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del presidente russo Vladimir Putin, provocando molti sussulti in sala.

"Stiamo costruendo un ponte verso la Nato per l'Ucraina, un percorso verso un'eventuale adesione, mentre continua a portare avanti importanti riforme interne. Questo patto, che è qui sul palco, è un pezzo centrale di questo ponte. Ciò che accade all'Ucraina è importante. È importante per tutta l'Europa. È importante per la Nato. Francamente, è importante per tutti", ha dichiarato.

Ma dopo aver introdotto il patto, Biden ha presentato il leader ucraino Volodymyr Zelenski con il nome di "presidente Putin", suscitando un sussulto nella sala. È tornato poi rapidamente al microfono: "Il presidente Putin? Sconfiggerà Putin", ha detto Biden, prima di aggiungere: "Sono molto concentrato sullo sconfiggere Putin", nel tentativo di spiegare la gaffe.

Il patto sostiene le esigenze immediate dell'Ucraina in materia di difesa e sicurezza, accelera gli sforzi per costruire una forza futura per mantenere una capacità di deterrenza credibile e prevede una risposta rapida nel caso di un altro attacco russo all'Ucraina.

"Ora abbiamo una solida architettura di garanzie di sicurezza", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Ringrazio il presidente Biden per la sua leadership e tutti gli sforzi per rendere la nostra cooperazione in materia di sicurezza piena di azioni forti. Tutto questo ci ha aiutato a ottenere i sistemi di difesa aerea necessari grazie agli Stati Uniti e a tutti i partner, a tutti i leader e alle vostre società, al vostro popolo, naturalmente", ha commentato Zelensky su X

In una dichiarazione, la Commissione europea ha affermato che il patto in tre punti mira a "garantire che l'Ucraina possa difendere oggi la sua libertà, indipendenza, sovranità e integrità territoriale e scoraggiare futuri atti di aggressione".

Il presidente francese Emmanuel Macron ha preso le difese di Biden, lodando la sua "profondità di campo sulle questioni internazionali". "Tutti commettiamo degli errori a volte. È successo a me. Probabilmente mi succederà domani. Chiedo la stessa indulgenza. È il tipo di indulgenza che serve tra persone gentili", ha detto.