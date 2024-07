Di Euronews

In una nota il presidente Usa ha ringraziato la direttrice per il suo servizio, aggiungendo che ha "dedicato la sua vita a proteggere il nostro Paese". Un leader, ha aggiunto, deve "prendersi la piena responsabilità del funzionamento di una agenzia che ha uno tra i compiti più difficili di sempre"

PUBBLICITÀ

Si è dimessa la direttrice del Secret Service statunitense Kimberly Cheatle. L'agenzia, che si occupa della protezione dei Presidenti degli Stati Uniti, delle rispettive famiglie e dei capi di stato in visita nel Paese, era finita sotto accusa per le falle nella sicurezza emerse nel giorno del'attentato a Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania.

Biden: grato al lavoro di Kimberly Cheatle

Joe Biden si è detto grato dei decenni di lavoro di Kimberly Cheatle: "ha dedicato e rischiato la sua vita per proteggere il Paese", ha detto il presidente Usa che prevede di nominare un nuovo direttore in breve tempo. Biden ha poi promesso di "andare fino in fondo" nell'inchiesta sul tentato omicidio dell'ex presidente Donald Trump.

"Come vostro direttore, mi assumo la piena responsabilità delle falle della sicurezza. Alla luce dei recenti eventi, è con il cuore pesante che ho preso la difficile decisione di dimettermi", si legge nella lettera, ottenuta dal Washington Post, con cui Cheatle ha reso noto la scelta di lasciare l'incarico.

La ormai ex direttrice è stata messa sotto pressione durante l'audizione di lunedì al Congresso per la sua indisponibilità a dare risposte ai numerosi interrogativi aperti dopo gli eventi del 13 luglio.