Di Euronews Agenzie: AP

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Olga Stefanishyna afferma che l'Ucraina si trova su un percorso "irreversibile" di integrazione occidentale dopo che l'Ue ha accettato di avviare formalmente i negoziati di ingresso questa settimana

La decisione di avviare i colloqui di adesione all'Unione europea questa settimana è un "grande giorno" per l'Ucraina, ha dichiarato Olga Stefanishyna, vice primo ministro per l'integrazione europea ed euro-atlantica.

"Questa è la massima volontà del popolo ucraino. E questa è l'irreversibilità. E avete visto gli ucraini difendere la loro scelta", ha detto Stefanishyna, parlando a Kiev domenica. È stata la sua prima intervista da quando è stata nominata capo negoziatore per l'adesione all'Ue.

Venerdì i Paesi membri dell'Ue hanno deciso di avviare i colloqui di adesione con l'Ucraina e la Moldavia, superando l'opposizione dell'Ungheria, che assume la presidenza di turno dell'Ue il 1° luglio. Il processo di adesione varia per ogni Paese, ma potrebbe richiedere anni. La Turchia ha iniziato i colloqui di adesione quasi vent'anni fa e sta ancora aspettando la piena adesione.

Per Zelensky l'avvio dei colloqui per l'adesione è un "passo storico"

Stefanishyna dirigerà l'apertura dei colloqui di adesione in Lussemburgo martedì, insieme a diversi alti funzionari governativi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe tenere un discorso alla cerimonia di apertura, ma Stefanishyna non ha precisato se lo farà di persona o online.

Zelensky ha descritto la decisione di venerdì come un "passo storico", aggiungendo in un post online: "Generazioni del nostro popolo stanno realizzando il loro sogno europeo". L'Ucraina sta tornando in Europa.

Un sondaggio d'opinione condotto dal Parlamento europeo all'inizio di quest'anno ha suggerito che i cittadini dell'Ue sostengono in linea di massima la candidatura dell'Ucraina all'adesione, ma sono meno favorevoli a una rapida accelerazione del processo.

L'Ucraina, ha detto Stefanishyna, non sta cercando un trattamento speciale. "L'Ucraina si sta muovendo velocemente", ha detto, "senza saltare alcun elemento del processo (e) senza chiedere (alcuno) sconto".

La Russia ha usato la pressione economica e, in ultima istanza, la forza militare per cercare di contrastare le aspirazioni del suo ex vicino sovietico di unirsi alle alleanze occidentali che considera ostili.

Una decina di anni fa, le dure proteste denominate Euromaidan hanno chiesto al governo di mantenere l'impegno di stringere legami più stretti con l'Ue, mettendo il Paese in rotta di collisione con la Russia.

"È un grande giorno per tutti", ha dichiarato Stefanishyna, che si è spesso mostrata emozionata nel descrivere il processo di integrazione. "Sono passati circa due anni da quando l'Ucraina ha presentato domanda di adesione. La guerra è ancora in corso, ma l'adesione sta iniziando proprio ora".

Stefanishyna, un'avvocata di 38 anni che ha lavorato nel servizio civile e in posizioni governative fin dai suoi vent'anni, guiderà la delegazione ucraina di 35 membri per i negoziati con l'Ue.

Aspirazioni all'Ue

Nel 2019, l'Ucraina ha modificato la propria costituzione per includere tali aspirazioni e ha presentato domanda formale di adesione all'Ue il 28 febbraio 2022, cinque giorni dopo il lancio dell'invasione su larga scala da parte della Russia.

L'Ucraina, confinante con Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania, supererebbe la Francia e diventerebbe il più grande membro del blocco, spostando il suo centro di gravità più a est. Insieme alla Moldova, è in una lunga fila di altri candidati - Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia - alcuni con aspirazioni di adesione che durano da decenni. L'Ucraina spera di aderire entro il 2030.

Sebbene sia stata elogiata per i progressi compiuti dalla sua candidatura, l'Ucraina deve portare a termine decine di riforme istituzionali e legali necessarie per l'adesione. L'arduo elenco è guidato dalle misure per combattere la corruzione e comprende ampie riforme della pubblica amministrazione, del sistema giudiziario e delle regole di mercato.

Più di mille persone in Ucraina sono già coinvolte nel processo di adesione, che procederà senza una pausa estiva. "Il prossimo semestre sarà cruciale per i nostri negoziatori chiave", ha dichiarato l'autrice, aggiungendo che l'Ucraina deve presentare una chiara tabella di marcia per le riforme. "Il processo di adesione e l'adesione dell'Ucraina sono la priorità assoluta del nostro presidente", ha dichiarato.