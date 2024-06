Le autorità dell'Ungheria, che assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue a partire dal 1 luglio, hanno scelto lo slogan "Make Europe Great Again", con un chiaro riferimento a quello utilizzato nel 2016 da Donald Trump

Il cubo di Rubik - una delle invenzioni più note dell'Ungheria, rompicapo su cui generazioni di ragazzi si cimentano ormai da 50 anni, è passato da leggenda nazionale a simbolo europeo. Poiché richiede ingegno, creatività e pensiero strategico, è stato scelto come logo della presidenza di turno semestrale del Consiglio dell'UE, che l'Ungheria assumerà a partire dal prossimo 1 luglio.

Cubo di Rubik: venduti 500 milioni di esemplari in mezzo secolo

Semplice, ma molto complicato: il famosissimo puzzle tridimensionale venne inventato nel 1974 dallo scultore ungherese Ernő Rubik. Secondo il quale, per avere successo, è necessaria molta fortuna, ma anche sapersi porre le buone domande: "Arriviamo - spiega a Euronews - al punto di porre quella che considero una domanda fondamentale: perché? Perché le cose sono così come sono? E in che modo potrebbero essere diverse? È qui che iniziano a emergere le soluzioni, da alcune delle quali nascono degli oggetti. La cosa interessante degli oggetti è che sembrano morti, eppure un cubo in mano a qualcuno prende vita".

Per festeggiare il suo ottantesimo compleanno, Rubik ha ricevuto in regalo un cubo speciale dal MOME, l'università di Arti applicate dove ha inventato il gioco mezzo secolo fa, del quale sono stati venduti più di 500 milioni di esemplari in tutto il mondo.

Un revival della campagna elettorale di Trump del 2016

Il governo ungherese ha annunciato anche che la sua prossima presidenza dell'Unione Europea si svolgerà all'insegna del motto "Make Europe Great Again", parafrasando evidentemente lo slogan che utilizzò l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso della campagna elettorale del 2016.