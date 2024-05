La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola si è recata in visita nella capitale ucraina, dove ha incontrato tra gli altri il presidente Zelensky

PUBBLICITÀ

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola si è recata nuovamente in visita a Kiev, in Ucraina. A farlo sapere è stata la stessa maltese, attraverso il social network X, sul quale ha pubblicato un video del suo arrivo in treno nella capitale della nazione europea.

Zelensky: "Lavoriamo insieme per proteggere l'Ucraina e l'Europa"

Il presidente ucraino Zelensky, anche lui attraverso X, ha pubblicato un lungo messaggio nel quale ha dato il suo benvenuto a Metsola, ricordando che la visita cade in occasione della Giornata dell'Europa: "Stiamo lavorando insieme per proteggere la vita dell'Ucraina, della nostra regione e dell'Europa nel suo complesso. Oggi, settantanove anni dopo la sconfitta del nazismo, la nostra Europa è purtroppo tornata a essere un campo di battaglia in cui si decide il destino non solo della nostra nazione ucraina, ma di molte altre".

"In questa battaglia - ha aggiunto Zelensky - la vita deve prevalere sulle bombe aeree, sui missili, sugli assalti e sull'odio russo che sconvolgono la vita di milioni di ucraini. È fondamentale non rimanere soli in questa battaglia e avere la solidarietà di molte nazioni libere e di persone coraggiose".

Il ringraziamento del presidente del Parlamento ucraino

Presente anche Ruslan Stefanchuk, presidente della Verchovna Rada, il Parlamento ucraino, che ha a sua volta accolto Metsola, ricordando come l'assemblea di Strasburgo sia stata "in prima linea nel sostenere l'Ucraina", anche come Paese candidato all'ingresso nell'Ue.