Il primo ciclo di colloqui tra l'Ue e l'Ucraina si terrà il 25 giugno, dopo che gli Stati membri hanno approvato il quadro generale dei negoziati

Le ambizioni dell'Ucraina di entrare nell'UnioneEuropea potrebbero subire una battuta d'arresto di sei mesi non appena l'Ungheria assumerà la presidenza di turno del Consiglio.

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, il governo di Viktor Orbán stabilirà l'agenda settimanale e presiederà le riunioni ministeriali a Bruxelles, decidendo di fatto quali argomenti saranno messi in cima alla lista e quali mandati in fondo.

Il "Mega" di Orbán: il motto del premier dell'Ungheria per l'Ue

Lo slogan ufficiale della presidenza sarà "Make Europe Great Again", un'allusione a Donald Trump.

La prospettiva ha causato disagio tra i diplomatici, che temono che Orbán sfrutti la posizione privilegiata per promuovere le sue idee nazionaliste e di destra. In particolare, la politica ucraina del blocco, che il premier ha contestato a gran voce e a volte bloccato esercitando il suo veto, è considerata la più a rischio di deragliamento.

Martedì, quando Budapest ha presentato il programma ufficiale della presidenza, questi timori sono sembrati confermati: János Bóka, ministro ungherese per gli Affari europei, ha chiarito che il suo Paese non aiuterà Kiev ad aprire nessuno dei 35 capitoli che compongono i sei poli tematici dei negoziati di adesione.

"Secondo le mie aspettative, durante la presidenza ungherese la questione dell'apertura dei capitoli non sarà affatto sollevata", ha dichiarato Bóka.

Qual è il programma dell'Ucraina per la presidenza di turno del Consiglio Ue

Il programma di 21 pagine fa diversi riferimenti all'Ucraina per quanto riguarda l'economia, l'integrità territoriale, la ricostruzione, le implicazioni per la sicurezza, i rifugiati e i crimini di guerra, ma non sull'allargamento.

"Il processo di allargamento deve contribuire in modo sostanziale al miglioramento della situazione delle minoranze nazionali", si legge nel documento. Orbán si è ripetutamente lamentato della mancanza di protezione della minoranza ungherese in Ucraina, che il governo ucraino ha affrontato modificando la legislazione sull'istruzione e sulle lingue minoritarie.

Il tono contrasta con quello del Belgio, attuale detentore della presidenza di turno, che ha cercato di far avanzare il più possibile la candidatura dell'Ucraina all'adesione.

La scorsa settimana, il Belgio è riuscito a raggiungere l'unanimità necessaria per approvare il quadro negoziale per l'Ucraina e la Moldavia, che l'Ungheria aveva bloccato.

La svolta consentirà al Belgio di tenere la prima conferenza intergovernativa con l'Ucraina il 25 giugno. In altre parole, il primo ciclo di negoziati.

"Ottime notizie da Bruxelles", ha dichiarato Olga Stefanishyna, vice primo ministro ucraino. "Passiamo alla fase successiva della nostra adesione". Lo slancio, però, è destinato a ridursi.

Avvio negoziati di adesione dell'Ucraina il 25 giugno

Durante la conferenza stampa di martedì, Bóka ha dichiarato che l'Ungheria punterà a rendere il processo di allargamento "basato sul merito, obiettivo e credibile" e a spostare l'attenzione politica dall'Ucraina ai Balcani occidentali.

"Quello che abbiamo visto è che in alcuni Stati membri (e) istituzioni c'è una sorta di entusiasmo per l'allargamento al trio orientale", ha detto Bóka riferendosi a Ucraina, Moldavia e Georgia.

"La Presidenza si è prefissata l'obiettivo di far sì che una parte di questo entusiasmo si diffonda nei Balcani occidentali, in modo che tutti loro possano fare un passo avanti verso l'adesione".

Bóka ha detto che sarebbe "realistico" per la Serbia, un candidato che si è progressivamente allontanato dagli standard dell'Ue, aprire un nuovo gruppo di capitoli durante la presidenza ungherese, mentre il Montenegro dovrebbe sbloccare "quanti più capitoli possibile".

Una nuova conferenza intergovernativa, ha aggiunto, dovrebbe essere organizzata per la Macedonia del Nord e l'Albania, le cui candidature avanzano parallelamente.

L'Ungheria guarda all'entrata nell'Ue della Serbia e dei Balcani

Per l'Ucraina, ha osservato Bóka, il processo potrebbe "andare avanti" dopo la riunione del 25 giugno, ma ciò dovrebbe avvenire "nel modo prescritto" e solo dopo che la Commissione europea avrà condotto lo screening necessario per esaminare la capacità dell'Ucraina di entrare nel blocco.

La politica di allargamento - come gli affari esteri, la fiscalità e il bilancio comune, è vincolata dal principio dell'unanimità - il che significa che un singolo Paese può bloccare una decisione concordata dagli altri 26 Stati membri.

Orbán si è ampiamente servito di questo principio per strappare concessioni e bloccare gli accordi, soprattutto per quanto riguarda l'Ucraina e la Russia. L'Ungheria sta attualmente impedendo l'invio di 6,6 miliardi di euro di assistenza militare dell'Ue per l'Ucraina, una situazione di stallo iniziata nel maggio dello scorso anno e che non sembra potersi sbloccare a breve.

Zoltán Kovács, portavoce internazionale del governo, ha precedentemente rifiutato di escludere l'uso del potere di veto durante la presidenza, cosa che, se dovesse accadere, aggraverebbe seriamente le tensioni tra l'Ungheria e i suoi pari.

Martedì, Bóka ha giurato che il Paese agirà come "onesto mediatore" e lavorerà "lealmente". Tuttavia, ha aggiunto, l'Ungheria "rappresenta un'alternativa europea molto chiara. E questa visione dell'Europa sarà rappresentata anche nel nostro lavoro".

Interrogato sul dibattito in corso sui posti di vertice dell'Ue, Bóka ha ribadito l'opposizione dell'Ungheria alla rielezione di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea, ma ha detto che non ci sono obiezioni alle candidature di António Costa (al Consiglio europeo) e Kaja Kallas (come Alto rappresentante degli Affari esteri). I leader dovrebbero siglare l'accordo il 27 giugno.