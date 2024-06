Di Euronews

I ribelli dello Yemen avrebbero lanciato due attacchi contro imbarcazioni nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. Un nave, diretta a Venezia, avrebbe registrato un incendio a bordo

PUBBLICITÀ

Secondo l'autorità delle Operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto), un presunto attacco missilistico dei ribelli Houthi dello Yemen ha colpito una nave nel Golfo di Aden giovedì, causando un incendio a bordo. Si tratterebbe dell'ultimo episodio di una serie di attacchi nel contesto del conflitto tra Israele e Hamas.

L'attacco è avvenuto al largo delle coste yemenite, nel Golfo di Aden. L'imbarcazione è stata colpita da un missile e ha preso fuoco.

La società di sicurezza privata Ambrey ha confermato che una nave mercantile ha inviato una richiesta di soccorso via radio, segnalando di essere stata colpita da un missile. "La nave era in rotta dalla Malesia a Venezia, in Italia", ha precisato Ambrey, aggiungendo che "il suo profilo corrispondeva a quello tipico degli obiettivi degli Houthi", senza fornire ulteriori dettagli.

Il secondo presunto attacco non ha provocato danni

In seguito, sempre giovedì, l'Ukmto ha riferito di un secondo presunto attacco al largo della città portuale yemenita di Hodeida, ma poi ha fatto sapere che l'imbarcazione non ha subito danni e che sta procedendo lungo il suo percorso.

Gli Houthi non hanno ancora rivendicato la responsabilità per gli attacchi di giovedì, come spesso accade, attendendo diverse ore o addirittura giorni prima di farlo. L'aggressione odierna segue un bombardamento condotto dagli Houthi su una nave mercantile nel Mar Rosso mercoledì, utilizzando un drone.